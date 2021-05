Nu taler stjernen om sit private mareridt

Katrine Lunde skabte overskrifter, da hun mistede et barn kort før EM sidste år – og alligevel valgte at spille

Det var en melding, der kom bag på mange i håndboldverdenen. For hvordan kunne hun det?

Hvordan kunne Katrine Lunde melde sig klar til EM i kvindehåndbold få dage efter, det var kommet frem, at hun havde mistet sit ufødte barn?

Den dengang 40-årige verdensstjerne gled let og ubesværet ind i den norske trup, spillede i perioder som en drøm og havde en stor andel i EM-titlen, Norge vandt med finalesejr over Frankrig kort før jul.

Men tale om det private mareridt, hun havde været igennem, ville hun ikke.

Det vil hun nu et halvt år senere.

Til Dagbladet fortæller hun, at det var en særdeles tung periode for hende og hendes familie, men at det gav mening for hende at melde sig under fanerne ved EM.

- Man har forskellige måder at gå gennem ting på. Min mand og jeg havde en god periode, hvor vi talt det igennem, og vi fandt ud af, at det var godt for mig at fokusere på noget andet, og på landsholdet har jeg nogle af mine bedste veninder, fortæller hun.

Katrine Lunde er en institution i norsk håndbold, og hun har vundet alt på både landshold og klubhold. Hun spiller denne sæson i Vipers Kristiansand, der denne weekend har deltaget i Final 4 og søndag sikrede sig Champions League-titlen med 34-28-sejr over franske Brest. Selvfølgelig efter storspil af Lunde.

Katrine Lunde har spillet formidabelt ved Final 4, som hun og Vipers endte med at vinde. Foto: Attila Kisbenedek/AFP/Ritzau Scanpix

Ved EM sidste år deltog hun som følge af den personlige tragedie ikke i de første to kampe – men trådte til mod Rumænien i den sidste kamp i den indledende gruppe. Her nappede hun 15 af 35 afslutninger og endte på en redningsprocent på 43!

Det fik så godt som en hel håndboldverden til at falde på knæ for hende. Også landstræner Thorir Hergeirsson.

- Katrine viser, hvad hun er god til. Hun har altid været helhjertet og på hundrede procent, når hun har været med os, og hun er altid den, der giver alt af sig selv. Hun er ekstremt fokuseret og dedikeret. Jeg tror, ​​det smittede af på spillerne mod slutningen af anden halvleg, sagde han efter kampen.

I dag fortæller Katrine Lunde, at det var vigtigt for hende at melde offentligt ud, hvad der var sket op til slutrundens start.

- Hvis ikke jeg havde sagt noget, havde der været endnu flere spekulationer.

- Det er svært at vide, hvordan man skal agere i sådanne situationer, som man aldrig har prøvet før. Så er det endnu vanskeligere ikke at kunne dele det med nogen. Det er også en naturlig ting, der er mange, der aborterer eller mister barnet under en graviditet. Det er tungt – men også godt at tale om det, og jeg håber at kunne hjælpe andre i samme situation ved at tale om det, siger hun.