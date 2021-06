Nu uddeler Nikolaj OL-billetterne

Nikolaj Jacobsen har valgt. 14 spillere plus to reserver får en af de nærmeste dage besked om, at de er udtaget til at kæmpe for nationen og forsvare guldet fra Rio ved OL i Tokyo.

- Planen er at offentliggøre truppen, når der er lidt plads i programmet efter fodboldlandsholdets kamp mod Rusland mandag aften. Det kommer formentlig til at ske onsdag, siger Nikolaj Jacobsen.

Han har inden EM givet Kasper Hjulmand gode råd og et par fif om, hvordan man håndterer en strikt corona-boble som under VM i Kairo, og nu kan det faktisk gå sådan, at håndboldlandsholdet bliver naboer til Simon Kjær og Co. på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Det kræver dog lige, at fodbolddrengene holder sig inde i turneringen frem til semifinalerne, idet harpiks-fætrene checker ind på den nordsjællandske matrikel mandag den 5. juli. Det sidste er nagelfast - det første kan måske komme til at knibe...

Normalt holder håndboldlandsholdet til på Scandic-hoteller hist og pist, men – og der kan Hjulmand sagtens have været inde over – denne gang er valget faldet på Hamlet, Holger Danske og ikke mindst omgivelserne i Mikkel Hansens fødeby.

De danske spillere fra weekendens pokalstævne kan lige akkurat holde 14 dages ferie efter sæsonslut, men folkene fra Bundesligaen når kun én sølle uges ferie, inden de efter en lang sæson og hæsblæsende finish skal stille til mønstring i Helsingør.

- For os er det først og fremmest vigtigt, at spillerne kommer til hægterne og får hovederne fri, så derfor er det vigtigt at være et sted, hvor vi kan nyde omgivelserne – forhåbentlig i godt vejr, det kan man jo håbe på, siger landstræneren.

Så glad er man, når man har vundet sit første VM-guld i Herning. Nu går togtet mod et nyt OL-guld i Tokyo. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

- Vi har vægtet, at spillerne efter aktiviteterne kan lægge sig lidt ned og måske endda hoppe i Øresund. Ud over at deres kroppe er slidte, så er hovederne nok endnu mere smadrede. Det handler om at give frirum og forstærke lysten til håndbold under gode forhold, hvor der også er tid til noget andet end håndbold, siger landstræneren.

- Jeg tror, OL bliver en stor mental udfordring, fordi sæsonen har været så lang, hård og krævende. Vi får også noget at se til i lejren med presseseancer, mediedage, fototerminer og andet, vi skal passe. Men ellers bliver det med en træning om formiddagen og fri til at lave noget andet derefter, siger han.

Holdet samles 5. juli, spiller en testkamp mod Sverige (VM-finale revanche fra Kairo) den 12. juli og flyver til lejren på den tropiske japanske ø Okinawa, hvor kvindelandsholdet også slog lejr før VM i december 2019.

- Kampen mod Sverige bliver den sidste officielle inden OL. Vi spiller også en lukket kamp i den olympiske by mod Frankrig, når vi er ankommet til Tokyo, siger Nikolaj Jacobsen.

Han vil ikke røbe andet om truppen, end at den er på 14 mand plus to ekstra. Det er endnu uklart, om nummer 16 må flytte med ind i den olympiske landsby.

- Jeg vil ikke sige for meget nu. Spillerne har stadig vigtige kampe, og det handler også om at give dem lidt ro, siger landstræneren, der – så vidt han er orienteret – rejser til Japan med en fuldt gennemvaccineret trup. Og fynboens knæ har det også perfekt, lyder bulletinen fra ejermanden.