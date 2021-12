Ny CL-sejr: Aalborg overhaler tysk gigant

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Håndboldherrerne fra Aalborg holder sig til i toppen af sin Champions League-gruppe efter en udebanesejr onsdag på 34-28 over norske Elverum.

Med sejren overhaler det danske mesterhold tyske THW Kiel på andenpladsen i gruppen, som giver en plads direkte til kvartfinalerne i turneringen.

Aalborg har 14 point, mens nordtyskerne er på 13 point - dog for en kamp færre. Montpellier topper gruppen med 17 point for samme antal kampe som Aalborg.

Nummer tre til seks i gruppen skal gennem en playoffkamp for at nå kvartfinalerne.

Det var en tæt kamp frem til 10-9 i dansk favør med lidt over ti minutter til pausen, men herfra slog nordjyderne et lidt større hul.

Inden pausen var føringen vokset til fire mål ved 16-12 trods et par fejlfyldte danske minutter op til pausefløjtet.

Danskerne kom rigtig skidt fra start offensivt i anden halvleg, hvor fejlene var mange og flowet i spillet så godt som fraværende.

Der skulle gå mere end seks minutter, før nordjyderne fik scoret, og det var kun stærkt spillende Mikael Aggefors i aalborgensernes mål, der sørgede for, at Elverum ikke kom helt ind i opgøret.

Nordmændene blev i samme periode kun noteret for en enkelt scoring. Derfor kunne Aalborg holde hjemmeholdet fra livet.

Afstanden lå ret konstant på omkring en håndfuld mål. Efter en god start fra begge forsvar vendte billedet, så ingen af dem kunne dække op.

Målene kom i en lind strøm, men i samme tempo for begge mandskaber.

De danske gæster var klart stærkest i kontraspillet, og det var med til at stække Elverums muligheder for at komme tilbage i kampen.

Generelt var Aalborg spiller for spiller ganske enkelt et bedre hold, og det endte med at give en forskel på seks mål.