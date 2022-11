Ny dansk EM-triumf: Tordner mod semifinalen

Danmark fortsætter sejrsstimen ved EM! Lørdag aften måtte holdet dog igen slås for det, inden sejren over Kroatien var hjemme

De tabte åbningskampen sidste fredag, men siden er Danmarks håndboldlandshold gået fra sejr til sejr ved EM. Fire er vi oppe på – senest lørdag aften, hvor det omsider lykkedes at få skovlen under Kroatien.

Holdet der højest overraskende slog Danmark i bronzekampen ved det forrige EM, og som vi ikke havde slået i 11 år.

Det gjorde de ikke lørdag aften i Ljubljana, hvor en langt fra smuk kamp endte med dansk triumf på 26-17.

Det betyder, at Danmark fortsat selv kan afgøre sin skæbne i mellemrunden.

Det kræver dog sandsynligvis minimum ét point onsdag mod Norge.

De første 30 minutter var et studie i den bredde, det danske landshold og landstræner Jesper Jensen råder over.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Godt indhop af Jørgensen

Anne Mette Hansen begyndte ganske vist på banen, men Györ-anføreren fik ikke mange minutter på banen, før Kristina Jørgensen afløste hende. Én af de få spillere, der ikke rigtig for alvor havde fået fat i turneringen endnu.

Og Jørgensen formåede for første gang at sætte sit aftryk med gode aktioner både offensivt og defensivt. Hun var toneangivende med gennembrud, scoringer, målgivende afleveringer og to scoringer på straffekast (efter Emma Friis havde formået at brænde to straffekast i træk).

Althea Reinhardt stod i stedet for Sandra Toft og gjorde det godt i første halvdel af halvlegen med fire redninger på de første seks afslutninger indenfor målrammen. Det fadede dog meget ud, mens hendes kollega i den anden ende, Tea Pijevic, efter en sløv start virkelig fik spillet sig i gang og var den væsentligste årsag til, at kampen ikke var afgjort ved pausen.

Annonce:

Igen var det benhårde danske forsvar svært for modstanderne at trænge igennem, og det førte da også til hele fire danske udvisninger før pausen. Det er i den forbindelse værd at notere, at Danmark inden kampen havde fået næstflest udvisninger af alle hold foreløbig i turneringen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

Skidt dansk åbning på 2. halvleg

Der gik et kvarter af kampen, før Kroatien kunne prale af to scoringer. Nærmest bizart, hvilket svenskerne også oplevede forleden i Celje. Og igen et resultat af det danske forsvars store evner.

Efter pausen viste Jesper Jensen igen, at han har tillid til hele banden, da Andrea Hansen fik spilletid fra start i stedet for Trine Østergaard ude på højre fløj. Hun havde kortvarigt været inde i 1. halvleg – dog uden at få bolden i det ene angreb, det blev til. Hun viste efter 47 minutter, hvor stærk hun er med et brag af en kontrascoring til 20-14.

Annonce:

Men det blev en ærgerlig dansk start på 2. halvleg. Kroatien scorede de tre første mål og reducerede 14-8 til 14-11. Da Kristina Jørgensen derpå brændte straffe – og Emma Friis en kontrascoring, vågnede de 50 kroatiske fans i hallen for alvor op.

Ni minutter skulle der gå, inden Danmark kom på tavlen i 2. halvleg. Da var det Sarah Iversen, der sled sig fri på stregen og scorede til 15-11.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Althea Reinhardt stod hele kampen for Danmark. Foto: Tariq Mikkel Khan

Miraklet Michala

Kroaterne kom helt op på 15-13, inden Danmark for alvor trak fra. Og det fra en uventet kant: Michala Møller.

Stortalentet fra Esbjerg har varmet reservebænk i store dele af turneringen, men brændte straffekast fra Emma Friis, Kristina Jørgensen, Simone Petersen og Anne Mette Hansen fik Møller på banen.

Tre gange i træk på kort tid. Og Møller svigtede ikke. Hun bankede dem i kassen som det mest naturlige i verden. Og Danmark gik fra 15-13 til 18-13. Og det var lige præcis, hvad Danmark havde brug for.

Annonce:

De næste minutter blev der lukket af igen, og der blev scoret på chancerne i den anden ende. Jesper Jensen valgte de sidste ti minutters tid også at give spilletid til Elma Halilcevic på venstre fløj i stedet for Emma Friis, og dermed var det paradoksalt nok anfører Sandra Toft, der var eneste spiller, der ikke var i aktion.

Danmark fastholdt trykket, selvom det for alvor var de yngre kræfter og reserverne, der fik spilletid. Men de greb chancen og oparbejdede et forspring på otte-ni mål, der holdt kampen ud.