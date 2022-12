Ny dansk magtdemonstration

Håndboldkvinderne fra Odense hentede søndag den fjerde sejr i træk i Champions League.

De formstærke fynboer vandt på hjemmebane med 26-22 over slovenske Krim Mercator.

For blot en uge siden mødtes de to hold i Ljubljana, hvor et stærkt Odense-comeback efter pausen udløste en sejr til cheftræner Ulrik Kirkelys danske mesterhold.

Søndag fik de danske værter oparbejdet en føring i det sidste kvarter frem mod pausen, hvilket blev afgørende i en forkrampet og nervøs anden halvleg for begge hold.

I kampens indledning fik Krim Mercator et par gange straffet Odense, når fynboerne pillede keeperen ud for at angribe med syv mod seks.

Det betød, at Krim-keeper Bárbara Arenhart nemt kunne kyle bolden direkte ned i et tomt dansk mål, så Odense kom bagud 6-7. Krims Allison Pineau gentog kunststykket kort efter til 9-8 til gæsterne.

Annonce:

Herfra fik Odense stort set lukket af frem mod pausen, da værterne vandt det næste kvarter med 7-2, så stillingen før anden halvleg var 15-11 til odenseanerne.

Krim-spillerne kom bedst ud efter pausen, hvor de hurtigt begyndte at spise af det fynske forspring, så værternes føring var nede på to mål.

Spillet blev forkrampet hos begge hold, der i en periode i anden halvleg havde svært ved at omsætte chancerne til scoring.

Efter en lang fynsk scoringspause gjorde venstrefløjen Bo van Wetering det til 24-21 til Odense med fire minutter tilbage. Og da Althea Reinhardt efterfølgende nappede et slovensk skud, begyndte det at falde ud til hjemmeholdets fordel.

Odense har med sejren 10 point for 8 kampe i Champions Leagues gruppe A.

Med seks gruppekampe tilbage er holdet i spil til at nappe en af de to kvartfinalepladser. Skulle det glippe, så tyder meget på, at Odense vil gå videre til ottendedelsfinalerne.

Esbjerg deltager også i Champions League, og vestjyderne kæmper med i toppen af gruppe B.