Ny dansk VM-massakre - Tunesien smadret

HERNING (Ekstra Bladet): Tunesien blev grov-valset og parkeret i ørkenen som søndertæsket couscous. Danmark vandt også anden kamp i VM-kampagnen med 36-22 efter 19-10 ved pausen.

Det syder og koger i Boxen en lørdag aften i januar, når et par tusinde mætte nordmænd entrer hallen efter solide sug i de fadøl, der jo nærmest serveres til halv pris her til lands.

Og læg så lige nogle tusinde forrygende feststemte danskere, der formentlig heller ikke kører på rå, koldpresset æblesaft, oveni, og du har konturerne af et hel-galt halbal i provinsen.

15.000 fik i den grad sprængt bank-boxen, og det var helt indlysende tydeligt, at den kolossale kulisse fik Nikolaj Jacobsen og spillerne til at knytte næverne ekstra hårdt og sidesteppe en del hurtigere allerede under opvarmningen.

Det var vildt i Royal Arena torsdag aften. Endnu vildere i Midtjylland lørdag kvæld i en blanding af messe- og massehysteri.

Tunesien blev pløjet langt ud i ørkensandet af et veloplagt landshold, der på seks minutter punkterede kampen og førte 7-0 anført af Rasmus Lauge i helt eminent spilhumør og med en fænomenal Niklas Landin i målet.

Den tunesiske offensiv blev kvalt i dansk forsvar, men det ændrer trods alt ikke på, at tuneserne kom til helt åbne chancer og frie skud.

Men den danske keeper plukkede stort set alt, og venstrefløjen kommer formentlig til at døje med grumme mareridt, når han på den indre billedskærm genser de chancer, Landin plukkede med et strakt ben i overliggerhøjde – et straffekast, eller en venstreskøjte lige så højt i vejret, da staklen i næste hug varierede sin afslutning.

Danmark førte 14-2 efter 17 minutter, 19-8 og 19-10 ved pausen. Rasmus Lauge var sprudlende både som idérig iværksætter og som skarpretter med solidt kalibreret kikkertsigte. Syv mål på syv forsøg inden pausen – imponerende!

Men der var viljefast knokleri og sprudlende idérigdom over hele linjen på et dansk landshold, der på forhånd vurderede Tunesien til at være en halvskrap modstander. Men tænderne blev hurtigt trukket ud af et hold, der hurtigt opgav at jagte to point lige denne aften.

Nikolaj Jacobsen kørte tungt på den samme stamme i 45 minutter, og så var der fyraften til Mikkel Hansen, Niklas Landin, Rasmus Lauge og i lange perioder undervejs til René Toft. Johan Hansen, der erstatter den skadede Hans Lindberg, blev sendt i aktion og scorede sin første slutrunde-kasse til akkompagnement af et jubelbrøl af den anden verden. Jannick Green fik også luften til at flække med en stor redning i slutfasen.

Det var så godt så længe, at det hurtigt blev en anelse kedeligt, hvilket mange trænere i den position har det med at synes er rimeligt fedt. Og tilskuerne… Ja, de havde en fest uanset hvad, og der blev sejlet op og ned ad åen i Boxen. Og formentlig også inde i byen til den lyse morten.

Danmark møder Saudi-Arabien på mandag, og det kan legende let gå hen og blive helt forfærdeligt kedeligt!

