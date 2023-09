Ny DR-aftale: - Betyder sindssygt meget

Det kommer til at have stor betydning i Aalborg Håndbold, at DR har sikret sig Champions League-rettighederne, slår sportsdirektør Jan Larsen fast

En bekymrende hovedpine er blevet erstattet af et stort, bredt smil hos Aalborg Håndbolds sportsdirektør Jan Larsen.

Det skyldes, at uvisheden om Champions League-håndbold på dansk tv nu har nået sin ende.

Tirsdag har DR meddelt, at de har sikret sig rettighederne til at vise kampe fra den største europæiske turnering for både kvinder og mænd – EHF Champions League Women og Machineseeker EHF Champions League – i de kommende tre sæsoner.

- Vi havde selvfølgelig håbet, at vi havde vidst besked for to måneder siden, men når det så er sagt, så er der rigtig glædeligt, at det nu er lykkedes.

Mikkel Hansen er tilbage i fuld vigør for Aalborg Håndbold. Onsdag tager de hul på Champions League-gruppespillet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Økonomisk gevinst

Og det er med god grund, at Jan Larsen nu ånder lettet op.

Med rettighederne på danske hænder følger et langt mere attraktivt produkt, når Jan Larsen skal forhandle med eventuelle samarbejdspartnere.

Annonce:

- Det er et langt bedre produkt, vi nu har at sælge, så det er klart, at det kommer til at kunne mærkes økonomisk, men jeg kan på stående fod ikke fortælle konkret, hvad det betyder i kroner og ører.

- Og så betyder det jo også bare sindssygt meget for vores fans, at der bliver vist en del af vores kampe, så de kan følge med, siger han.

Mads Hoxer og Aaron Mensing i nærkamp i Super Cup 30. august. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Viser ikke alle kampe

Og når Jan Larsen påpeger, at det kun er nogle af Aalborg Håndbolds kampe, der vil blive vist, så har han helt ret.

DR fortæller, at planen er at vise en kvindekamp og en herrekamp hver runde.

Det betyder med andre ord, at der vil blive vist otte af de 14 Champions League-kampe, hvor enten GOG eller Aalborg Håndbold deltager i.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over, at det ikke er alle kampe, der bliver vist, men sådan er det, siger han.

Og allerede på onsdag må Aalborg Håndbolds fans se langt efter de røde trøjer på DR's kanaler.

For første kamp fra EHF Champions League vises onsdag med optakt fra klokken 20.35 og kampstart klokken 20.45 på DR2 og DRTV, når GOG’s herrer møder RK Celje Pivovarna Lasko, lyder det.

Dermed bliver Aalborg Håndbolds kamp mod Kielce på onsdag ikke vist.

Få overblikket over alle Champions League-grupperne her