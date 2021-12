Ny EM-testkamp på plads

Der er godt nyt for det danske herrelandshold i håndbold, som har fået en ny testkamp på plads inden EM

Danmark skal alligevel i ilden to gange, inden håndbold-EM går løs.

Nikolaj Jacobsens tropper skal nemlig spille to testkampe mod Norge.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside.

Danmark kan således se frem til forberedelseskampe 6. og 8. januar i Hillerød, hvor vores naboer mod nord er modstanderen i begge opgør.

I første omgang skulle Danmark have været i Paris for at spille mod Egypten 9. januar, men grundet nye restriktioner og stigende coronasmitte i Frankrig blev det opgør aflyst, hvilket det franske håndboldforbund meldte ud onsdag.

Begge kampe bliver afviklet uden tilskuere og finder sted i Royal Stage. Tidligere var planen, at det første møde med Norge skulle afvikles i Royal Arena.

EM i herrehåndbold løber af stablen 13. januar. Her skal Danmark krydse klinger med Montenegro i den ungarske by Debrecen.

To dage senere er Slovenien modstanderen, inden Nordmakedonien venter 17. januar i det indledende gruppespil.