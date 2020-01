Ny favorit-sejr

Spaniens håndboldherrer åbnede torsdag eftermiddag mellemgruppe 1 ved EM med en sikker sejr over Tjekkiet på 31-25.

Dermed tager spanierne et stort skridt på vejen mod at forsvare EM-titlen, som holdet vandt i Kroatien for to år siden.

Med sejren ligger Spanien, der ligesom Kroatien og Østrig havde to point med over i mellemgruppe 1, sig i spidsen af gruppen med fire point.

Spaniens håndboldherrer havde allerede overtaget over kampen tidligt i første halvleg og kunne gå til pause med en føring på 14-9.

TV2-ikons utrolige jubilæum: Fortryder særlig kommentar

Foto: LISI NIESNER/Ritzau Scanpix

I anden halvleg så de forsvarende mestre sig aldrig tilbage, men holdt Tjekkiet på sikker afstand.

Undervejs førte Spanien med ti mål, men hen mod kampens afslutning fik tjekkerne pyntet på resultatet dog uden at nærme sig en sejr.

Senere torsdag møder Kroatien og Østrig hinanden. En sejr til et af de to hold vil bringe det sejrende hold op på siden af Spanien.

Gruppens sidste to hold, Hviderusland og Tyskland mødes også senere onsdag. Ingen af de to hold har point med over i mellemrunden.

Den anden mellemgruppe består af Ungarn og Island, der slog Danmark ud af EM, samt Slovenien, Norge, Sverige og Portugal. De tager fredag hul på mellemrunden.

De to bedste hold i hver mellemgruppe går videre til semifinalen.

Se også: Dansk stortalent til salg: Så meget forlanger de

Se også: Boksestjernes mareridt: Kan ikke være alene med sine børn

Det vidste du ikke: Spiller afslører truppens hemmelige top 20