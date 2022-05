Ny håndboldsatsning ser dagens lys i Aarhus

Aarhus HC er navnet på den håndboldsatsning hos herrerne, der sættes i søen i Danmarks næststørste by.

Projektet blev offentliggjort på et pressemøde mandag aften, skriver Århus Stiftstidende.

Holdet kommer til at overtage licensen fra HEI, der tørner ud i den næstbedste række, 1. division.

Det nye hold bliver sammensat af fem aarhusianske håndboldforeninger - VRI, HEI, Brabrand IF, Stavtrup IF og Viby IF, men HEI bliver altså licensfader, hvilket er årsagen til, at det nye hold kan gå direkte i 1. division, skriver avisen.

Det bliver HEI-trænerne Ryan Zinglersen og Tobias Thorsen, der skal stå i spidsen for holdet.

HEI er et amatørhold, og klubben har ikke kontrakttilladelser, men det er man i gang med at søge om.

Klubben får en grundkapital på tre millioner kroner, som kommer fra Systematic-ejer Michael Holm.

På sigt er ambitionen at finde vej til den bedste række, fortæller Peter Bredsdorff-Larsen, der er bestyrelsesmedlem i Aarhus HC.

- Vi er rigtig stolte af projektet uanset hvad, for det er bæredygtigt og langtidsholdbart.

- Vi håber på, at vi også kan få et hold, vi kan rykke op. Det ville være helt åndssvagt at sætte dato på nu, men mon ikke vi bliver farligere og farligere de kommende sæsoner, siger Peter Bredsdorff-Larsen til Århus Stiftstidende.