Ny landstræner vrager anfører: Hun fylder for meget

Kaptajnen er smidt overbord. Jesper Jensen har ikke fundet plads til Stine Jørgensen i sin første landsholdstrup, og det er der mange gode forklaringer på.

- I første omgang er det et fravalg af Stine til denne samling, og det er heller ikke sikkert, hun skal med til den næste. Men det er på sigt ikke en afskrivning af Stine Jørgensen. Lars Jørgensen og jeg vil bare gerne se, hvordan andre spillere tager ansvar uden hende, siger Jesper Jensen.

Landsholdet samles onsdag 18. marts og spiller efter planen to testkampe mod Brasilien 28. og 29. marts, med mindre coronapandemien sætter en stopper for opgørene.

- Jeg kan bruge et billede: Jo større træ, desto mere skygger det. Det er ingen kritik af Stine Jørgensen, men vi ønsker at se, hvordan resten af truppen reagerer, når andre kommer ud i lyset og ikke bare kan rette blikket mod Stine for at se, hvad hun gør – eller hvad hun vil, forklarer Jesper Jensen.

Stine Jørgensen har spillet 148 landskampe, scoret 487 mål og blev af Klavs Bruun Jørgensen udnævnt til anfører efter den kiksede OL-kvalifikation i 2016, der medførte en voldsom kritik af landstræneren.

Var det så det? Er hun færdig på landsholdet?

- Som udgangspunkt tænker jeg ikke, at det var det. Nu får andre spillere bare chancen for at tage ansvar. For fem år siden var Stine Jørgensen ubestridt Danmarks bedste håndboldspiller - lige nu er hun ikke en selvskrevet spiller på holdet, men hun er heller ikke afskrevet, siger Jesper Jensen.

Hvem forventer du i første omgang tager ansvar?

- Anne Mette Hansen i endnu større omfang, end hun allerede har gjort. Jeg forventer også, at spillere som Mie Højlund og Kristina Jørgensen slår til og tager ansvar.

Har Stine Jørgensen fyldt for meget både på og uden for banen?

- Det er det, Lars og jeg har vurderet. Der har hvilet et gigantisk pres på hende, og hun har selv bidraget til det. Det vil vi gerne frigøre hende fra. Hun har taget stilling til alt, og det har både været en styrke og samtidig en begrænsning af hendes eget spil.

Som f.eks?

- Jamen alt fra spil til, hvornår spillerne samles til mad og været den, der følte sig forpligtet til at sige noget til møderne. Der har i mange år været mange pile rettet mod hende – på godt og ondt. Det er gået ud over hendes eget spil, fordi for få andre har taget ansvar, siger landstræneren.

Hvordan tog hun beskeden?

- Super cool! Det var ikke sjovt for mig at skulle give hende beskeden, og jeg har respekt for, at hun selvfølgelig blev skuffet. Det skulle hun blive. Men hun var også meget forstående, siger Jesper Jensen.

Stine Jørgensen spillede en skidt VM-slutrunde i december, startede ofte på bænken og brændte et hav af skud. Jesper Jensen har i stedet udtaget to stortalenter i skikkelser af den 18-årige venstreback Emilie Steffensen, Herning Ikast Håndbold, og den 22-årige venstrehåndede højreback Helene Kindberg, Silkeborg Voel.

Det rigtige valg

