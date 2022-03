Ny nedtur: Ni nederlag i træk

TTH Holstebro haltede torsdag videre i Herre Håndbold Ligaen.

Her tabte holdet sin niende kamp i træk - og den 13. i de seneste 16 opgør - da det på udebane mod TMS Ringsted endte 31-32.

TTH har fortsat ikke vundet i 2022 og kan godt begynde at kigge sig over skulderen. Med tre kampe tilbage i grundspillet er holdet på 13.-pladsen kun et enkelt point foran KIF Kolding, der på 14.-pladsen ligger til direkte nedrykning.

TTH har fire point ned til bundproppen Skive, der på sidstepladsen også ligger til at skulle en tur ned i 1. division i næste sæson. TTH og KIF Kolding møder hinanden i grundspillets sidste kamprunde.

TMS Ringsted overhalede med sejren både TTH og Kolding indenom. Klubben er nu på 12.-pladsen med to point ned til Kolding.

TTH fik en lovende start på kampen torsdag. Efter små 20 minutter stod der 10-6 til gæsterne, blandt andet takket være en velspillende Josip Cavar i målet.

Men så gik TTH helt i stå. Med ni mål i træk var det nu Ringsted, der havde en solid føring. Især Anton Bramming var skarp for hjemmeholdet. Fløjspilleren stod for fem af målene i den gode stime.

Det lykkedes TTH at sætte en prop i Ringsteds målmaskine, så der ved pausen stod 16-13 i hjemmeholdets favør.

TTH kom fint ud fra pausen og fik kæmpet sig ned på minus ét mål. Men Ringsted tog igen kontrol over kampen, og med et kvarter igen gjorde Mark Nikolajsen det til 25-21.

Gæsterne var dog ikke knækket. Med blot to et halvt minut igen var Ringsted igen kun foran med ét mål efter en reducering af Christian Jensen. Et Ringsted-mål af Martin Risom Christensen og endnu en reducering - denne gang af Magnus Bramming - sørgede dog for spænding helt til slut.

Med cirka 45 sekunder tilbage tog Ringsted en timeout for at sætte angrebet op. Det endte med, at Martin Risom Christensen brændte, og så havde TTH mulighed for at udligne til allersidst, men Allan Damgaards forsøg blev reddet af Ringsted-målmand Patrick Bols.

I håb om at vende den dårlige stime ansatte TTH i sidste uge Andreas Toudahl som ny cheftræner. Men hans første kampe er altså langt fra gået som planlagt.

I torsdagens anden kamp i Herre Håndbold Ligaen vandt Nordsjælland 28-23 over Ribe-Esbjerg. Nordsjælland har dermed stadig en spinkel mulighed for at nå top-8 med tre kampe tilbage.

Ribe-Esbjerg ligger på ottendepladsen med fire point ned til Lemvig-Thyborøn og fem ned til Nordsjælland.