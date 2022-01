Ny regel kan fælde alle: - Bombe under slutrunden

Ekstra Bladets håndboldekspert, Jan Pytlick, er uforstående over for EM-reglerne for coronakarantæne, der i hans optik smadrer slutrunden og devaluerer mesterskabet

Boblerne er begyndt at springe rundt omkring.

Listen over landshold, der er ramt af corona, vokser dag for dag, og det samme gør frygten for, at et potentielt smitteudbrud kan vende op og ned på EM, allerede inden turneringen er begyndt.

Men arrangørerne af slutrunden gør det heller ikke nemt for sig selv.

Det mener den tidligere toptræner Jan Pytlick, der figurerer som Ekstra Bladets EM-ekspert. Den dobbelte OL-guldvinder undrer sig gevaldigt over en ny regel, der i hans optik kan ende som turneringens helt store selvmål.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har besluttet at læne sig op ad de ungarske myndigheders regler, og værtslandets retningslinjer medfører, at en smittet aktør skal i karantæne i to uger, før vedkommende kan gøre sin eventuelle EM-entré.

- Det er ikke i orden. Jeg ved godt, at der er forskellige regler land for land, men når vi kigger på vores egne retningslinjer, er det jo langt fra det, som er sat op i Danmark. Når man spiller en slutrunde, hvor der også er tilladt tilskuere, er det for restriktivt i forhold til spillerne. En regel om 14 dages karantæne smadrer jo sådan et mesterskab, siger Pytlick.

Devaluering af mesterskabet

Han forudser et potentielt ragnarok, hvor flere landstrænere skal grave dybt i både trup og tanker for at finde løsninger. Det kan også blive tilfældet i den danske lejr, hvis Jannick Green ikke ender som det eneste smittetilfælde.

- Det er jo næsten en umulig opgave for Nikolaj Jacobsen. Hvad fanden gør han i så fald? Hvis det viser sig, at der er et par spillere, som tester positiv i løbet af de næste dage, er de jo nærmest ude af EM, siger Ekstra Bladets ekspert.

Det værst tænkelige scenarie er naturligvis, hvis turneringen pludselig bliver afbrudt eller afblæst som følge af en regulær smitteeksplosion. Men selv hvis landsholdsboblerne kun oplever små sprækker under EM, vil konsekvenserne være til at føle på.

- Det er en bombe under slutrunden, og allerede nu fremstår det som en devaluering af mesterskabet, hvis det viser sig, at der er nationer, som simpelthen ikke kan have 4-5 spillere med. Tag nu bare Montenegro fra Danmarks gruppe, der har tre mand ude. Kan de nå at blive klar? Det devaluerer mesterskabet, siger Pytlick.

EM starter 13. januar, hvor Danmark også tager hul på turneringen. Nikolaj Jacobsens tropper indleder titeljagten mod Montenegro i en gruppe, som også tæller Nordmakedonien og Slovenien.

