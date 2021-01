Ny spiller på vej

Opdateret version:

Dansk Håndbold Forbund har sent søndag aften bekræftet, at Magnus Bramming indlemmes i VM-truppen, hvis hans coronatest i henholdsvis Danmark og Egypten er negative. Fløjspilleren er på vej mod slutrunden.

KAIRO (Ekstra Bladet): Uheldige Emil Jakobsen er blevet testet igen, og nu krydser de fingre i landholdslejren for, at den unge GOG-fløj kommer ud negativ – og også gør det i en test nummer to. Dermed kan han vende tilbage til arbejdet på håndboldbanen.

Men Magnus Bramming bliver formentlig fløjet ind som substitut uanset hvad.

- Lige nu afventer vi, at Magnus Bramming får godkendt sin pcr-test, og hvis den er god, så kommer han formentlig herned under alle omstændigheder. Det afgør vi mandag morgen, når vi er klogere på, hvordan Emils test er gået – og hvordan Magnus’ tilsvarende test er, siger Nikolaj Jacobsen.

Han håber naturligvis stadig at få gjort Emil Jakobsen kampklar til mellemrunden, men i lejren ved man først mere om, hvor lang tid, det kan tage, når resultatet af den første test foreligger.

Derfor ligner det, at Magnus Bramming under alle omstændigheder bliver fløjet til Kairo i løbet af mandagen.

- Men vent lige med at konkludere for hårdt lige nu og her, siger landstræneren.

Han er fint tilfreds med kampen, selv om matchningen mildest talt var skæv.

- Vi fik set mange gode ting, vi fik set, at Jacob Holm, Mathias Gidsel og Morten Olsen kan spille utroligt hurtigt, og vi får spillet en god kamp og har det sjovt. Det var egentlig det, der var meningen.

Nu venter Argentina i gruppefinalen tirsdag.

- Det havde jeg faktisk regnet med, og i dag vinder de også uden Diego Simonet, og hvis de får ham med os, så har de en mand, der over de sidste syv-otte år har tilhørt top-playmakerne og vundet Champions League. Hvis han ikke er med mod os, bliver det selvfølgelig en anden størrelse.

Nikolaj Jacobsen fik sparet Mikkel Hansen og Niklas Landin, fik ingen skader og en let dag på jobbet.

- Jeg synes, vi har gjort os fortjent til at kunne spare nogle folk. Det kan vi, fordi vi har spillet godt, siger Nikolaj Jacobsen.

