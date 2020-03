Ny stor aflysning

Udbruddet af coronavirus får stor indflydelse på den europæiske håndboldkalender.

Onsdag oplyser Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) i en pressemeddelelse, at alle internationale kampe er aflyst i april og maj. Det er man kommet frem til på et møde i EHF's magtfulde eksekutivkomité.

I stedet arbejder EHF med en teoretisk plan for, hvordan diverse internationale kampe kan afvikles, såfremt der måtte blive givet grønt lys til at spille håndbold igen fra juni.

Er det muligt, har EHF besluttet, at Final 4-stævnerne, der skal afgøre Champions League for mænd og kvinder samt mændenes EHF Cup, rykkes til den anden side af sommerferien.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De rødklædte Team Esbjerg-spillere er fortsat med i Champions League, hvor holdet har nået kvartfinalen og skal møde Buducnost fra Montenegro. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

Vinderne af de europæiske klubturneringer vil i stedet blive fundet i henholdsvis slutningen af august og starten af september.

Planerne er med forbehold for ændringer, siger EHF-præsident Michael Wiederer.

- I øjeblikket er der vigtigere at diskutere end håndboldkampe. Ikke desto mindre har vi arbejdet med nogle scenarier. Vi er fuldt ud bevidste om, at de afhænger af, hvordan situationen med coronavirus udvikler sig, og hvilke restriktioner regeringer indfører.

- I EHF ønsker vi at være fleksible, og vi vil tilpasse omstændighederne som de ændrer sig. Vi vil ikke give indtrykket af, at vi prøver at presse det her program igennem, siger håndboldpræsidenten.

EHF har fremlagt et konkret program for, hvordan de internationale kampe kan blive spillet i juni og juli. Eksempelvis skal Team Esbjergs håndboldkvinder spille CL-kvartfinaler mod Buducnost i tredje og fjerde uge af juni.

TV2-ikons utrolige jubilæum: Fortryder særlig kommentar