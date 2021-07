Ny storsponsor på plads

Danmarks håndboldlandshold har været på jagt efter en hovedsponsor, siden byggemarkedskæden Bygma efter fem års partnerskab stoppede ved udgangen af maj.

Nu er problemet løst, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i en pressemeddelelse.

Tele- og energikoncernen Norlys træder til som sponsor på en treårig kontrakt, der kaldes 'en af Danmarks største inden for sportssponsorater'.

Allerede 12. juli vil håndboldherrerne bære det nye sponsornavn på tøjet, når de møder Sverige i Royal Stage i Hillerød.

Norlys var ikke eneste selskab, der bød sig til, fortæller Henrik M. Jacobsen, der er direktør i DHF.

- Vi er enormt stolte af sammen med Norlys at kunne præsentere dette nye samarbejde. I Dansk Håndbold Forbund oplevede vi hurtigt et fælles værdigrundlag med Norlys, der gør det her til et perfekt match.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har befundet os i en usikker tid rent økonomisk med coronaens indtog.

- Alligevel er vi blevet mødt med en stor interesse fra en række potentielle sponsorer, der har bekræftet os i, at håndboldherrerne er en yderst attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet, siger han i meddelelsen.

Samarbejdet er officielt trådt i kraft 1. juli.

Danmarks landshold er for tiden i gang med forberedelserne til OL i Tokyo, hvor holdet er forsvarende mester.