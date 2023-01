Ny VM-triumf: Danmark tordner i mellemrunden

Opvarmningen er forbi, nu går VM for alvor i gang for Danmark.

Tre sejre og videre til mellemrunden, hvor fårene er blevet skilt fra bukkene, og hvor det må forventes, at vi nu skal til at møde nogle modstandere, der rent faktisk kan byde Mikkel Hansen og co. op til dans.

Som ventet endte det også med dansk sejr tirsdag aften på 34-21, da Tunesien ellers bød op til dans i Malmö Arena. Og det stod tydeligt fra de første minutter af opgøret, at Danmark for første gang var oppe mod en modstander, der kunne være med.

Det fungerer ganske godt. Den danske stjernefløj Emil Jakobsen får sat hurtigt af efter en scoring. Hør ham forklare historien bag Dansk stjerne med smart trick: Har du også set det?

14 tunesiske mål alene før pausen var dog mest af alt et resultat af et dansk forsvar, der ofte stod på sine flade konvolutter og så til, mens tuneserne fintede sig forbi eller bare fyrede nogle perler afsted fra distancen. Ofte blev Niklas Landin solgt, og så kan end ikke verdens bedste målmand stille noget op.

Om man ligefrem kan tillade sig at sige, at det var på grund af Henrik Møllgaards fravær, er måske at stramme den, men det stod klart for enhver forleden mod Bahrain, at Møllgaard i det centrale forsvar er en bjørn at danse med for modstanderne, og da assisterende landstræner Henrik Kronborg før kampen sagde, at Møllgaard ville have spillet, hvis det var finalen, så var det gode nyheder.

Ham kan vi ikke undvære.

Mikkel Hansen i gennembrud. Foto: Lars Poulsen

Mathias Gidsel spillede en afgørende rolle i den danske sejr. Foto: Lars Poulsen

I den anden ende af banen brændte Mathias Gidsel tilmed halvdelen af sine chancer, og så kan man pludselig undre sig over, at Danmark trods alt scorede hele 19 gange før pausen.

Men Emil Jakobsen og Johan Hansen ondulerede syv kasser fra fløjen, og Mikkel Hansen lagde yderligere fire til udefra.

Der var igen meget godt at sige om offensiven. Både i forhold til tempo, ryk, indspil, fløjspil og afleveringer til stregen. Især fordi tuneserne godt nok inviterede indenfor i en grad, så det danske forsvar sammenlignet med syntes vanvittigt godt kittet sammen.

Gidsel er ikke en mand, der lader sig slå ud af nogle afbrændere endsige skideballer fra chefen ude på sidelinjen, så han bankede bare derudaf efter pausen også. To hurtige kasser af ham øgede føringen til syv mål, og sejren var aldrig i fare.

Johan Hansen blev overraskende valgt til startformationen, mens Hans Lindberg blev på bænken. Og der sad Füchse-stjernen så og kukkelurede. Men hvor der indtil nu har været fast rotation på de to fløje efter de første 30 minutter, så blev Lindberg siddende i 2. halvleg, mens Magnus Landin afløste Emil Jakobsen.

Foto: Lars Poulsen

Tuneserne skulle død og pine vinde for at spille sig videre i turneringen. Vi har ikke nået at tale med dem inden deadline på denne artikel, men det så godt nok ud til, at de slog noget op i banen, som 2. halvleg skred frem. Og det hjalp heller ikke på det nordafrikanske humør, at Niklas Landin mere og mere viste, hvorfor han altså bare er verdens bedste, når han rammer dagen.

Danmark sluttede suverænt af med en velspillende Landin i mål og flere scoringer fra Jacob Holm, der igen-igen viste sit værd, selvom han ofte må se store dele af kampen fra bænken..

Og så var der tilmed spilletid til hasteindkaldte Michael Damgaard, der er kommet til i stedet for skadede Rasmus Lauge, og skarpskytten fra Rødby stemplede ind med tre mål i 2. halvleg. Så er han også kommet i gang.

Nu venter en mellemrunde, hvor der står Egypten, Kroatien og Marokko på programmet, og selvom kroaterne ikke er, hvad de har været, og selvom egypterne nok var stærkest på hjemmebane for et par sæsoner siden, så er der altså dømt anderledes tryk på fra torsdag for de danske stjerner.

Det ligger fast, at Danmark spiller i Malmø torsdag, lørdag og mandag.