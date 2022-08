Nye regler: Skud i hovedet straffes

Når de danske håndboldligaer begynder de kommende dage, skal spillerne forholde sig til en række nye regler.

Blandt andet vil det mere konsekvent blive straffet, når en skytte knalder bolden i ansigtet på en målvogter.

Det forklarer ligadommer Morten Lethan på Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside.

- Rammer man målvogteren i hovedet på et frit skud i åbent spil, eksempelvis et kontraløb eller fløjskud, straffes det med en to minutters udvisning. Det gælder også, selv om målvogteren gør et udfald, forklarer Morten Lethan.

- Rammer man målvogteren i hovedet på straffekast eller frikast, vil det som hidtil udløse et rødt kort, medmindre målvogteren bevidst bruger hovedet til at redde bolden.

Fra den nye sæson kan dommerne også dømme hurtigere nøl, når der er markeret for passivt spil.

Således er antallet af tilladte afleveringer, efter der er markeret for passivt spil, sat ned fra seks til fire.

De nye regler blev vedtaget i november på en kongres hos Det Internationale Håndboldforbund.

Kvindeligaen i Danmark bliver skudt i gang tirsdag med opgørene Team Esbjerg-Ajax samt Silkeborg-Voel mod Sønderjyske.

Onsdag begynder HTH Herreligaen med kampen mellem GOG og Bjerringbro-Silkeborg.

