Nykåret verdensmester scorer ny kontrakt i Danmark

Søndag var bagspilleren Kristine Breistøl med til at sikre Norge verdensmesterskabet i håndbold med en sejr over Frankrig i finalen.

Torsdag har hun ifølge en pressemeddelelse forlænget sin kontrakt med det danske tophold Team Esbjerg frem til sommeren 2024.

Det er to år mere end hendes tidligere kontrakt.

Den danske landstræner, Jesper Jensen, der også er cheftræner i Team Esbjerg, roser 28-årige Breistøls udvikling.

- Kristine har med sit skud og sin spilforståelse kæmpefacetter i sit spil, og andelen af gode kampe bliver bare ved med at stige. Hun er blevet mere bevidst om sine styrker og har særligt lagt en masse til sit forsvarsspil.

- Kristine ville gerne tage ansvar, da hun kom til klubben, hun vil bare mere nu og sætter barren højt, siger Jesper Jensen.

Breistøl vender hjem til Esbjerg med selvtillid i bagagen, selv om hun gerne ville have spillet mere ved VM.

- Det var en fantastisk oplevelse at være med til at vinde VM-guld i Spanien. Vi har det rigtig godt sammen som hold og har arbejdet hårdt, så at få fuldt udbytte ved VM betyder selvfølgelig en masse.

- Jeg havde ønsket at bidrage mere på banen, men når vi tager guld, siger det noget om kvaliteterne på holdet, siger venstrebacken.

Team Esbjerg og resten af kvindernes håndboldliga genoptager efter planen turneringen 2. januar.

Vestjyderne, der vandt DM-guld i 2019 og 2020, ligger nummer tre med fire point op til det suveræne førerhold, Odense Håndbold, der har vundet 13 af 13 kampe i denne sæson.