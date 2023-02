Nykøbing Falster fuldbyrder stort gruppecomeback

En helstøbt holdindsats sørgede søndag for, at håndboldkvinderne fra Nykøbing Falster er videre til kvartfinalerne i EHF European League, den næststørste europæiske klubturnering.

I en tæt og intens kamp på udebane mod norske Sola HK vandt danskerne med 28-26.

Nordmændene vandt det omvendte opgør tidligere i turneringen med præcis samme cifre. Da NFH har en bedre målscore, ender danskerne tilmed som gruppevindere.

Falstringerne kom ellers frygteligt fra land i gruppespillet, da man tabte de to første kamp, blandt andet til Sola.

Uafgjort ville have sendt danskerne på pinebænken i et par timer, indtil DVSC Schaeffler og Podravka Vegeta havde spillet. Førstnævnte og NFH stod helt lige i kampen om andenpladsen inden sidste runde, mens Sola var to point foran dem.

Den kamp er nu ligegyldig for cheftræner Jakob Larsen. Hans mandskab er gruppevinder og klar til kvartfinalerne efter fire sejre på stribe. Men det holdt hårdt i Norge.

Efter at have halset et enkelt eller to mål efter i det meste af første halvleg fik NFH overtaget frem mod pausen.

Selv om nordmændene scorede halvlegens sidste mål, kunne danskerne gå til pause foran 17-16.

Foran 26-23 med omkring ni minutter igen så det godt ud set med danske briller, men tre norske mål i træk på fire minutter sørgede for en nervepirrende afslutning.

Det lykkedes dog NFH-defensiven at holde hjemmeholdet fra yderligere scoringer, mens Mia Svele på straffekast og Charlotte Lund Mikkelsen med scoringer sikrede den danske sejr.