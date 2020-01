Nyt dansk EM-uheld: - Det ser ikke godt ud

METZ (Ekstra Bladet): Magnus Landin fik behandling efter kampen og kom ikke ud, så ejeren af den læderede storetå kan ikke forklare sig. Nikolaj Jacobsen ved heller ikke alverden – men dog så meget, at:

- Det ser ikke godt ud! Jeg kan ikke sige mere. Jeg tror ikke, det er et brud, men jeg kan ikke sige det med sikkerhed. Jeg er nødt til at sige, at hvis det skulle være tilfældet, så er vi virkelig udfordret, siger landstræneren

Hvem skal du så kalde ind?

- Jamen, så har jeg kun Emil Jakobsen fra GOG i 28 mandstruppen.

Magnus Landin blev skadet i en duel med Harald Reinkind kort før pausen. Fløjen sank sammen i smerte, tog højre sko af og humpede ud sammen med fysioterapeuten. I forvejen sidder Lasse Svan ude som tilskuer med en skadet skulder, og Rasmus Lauge er minimum ukampdygtig en uge med en lægskade.

Og der er kun en stiv uge til, at EM begynder for Danmarks vedkommende!

Danmark slog Norge, uden at holdene spillede sig ud. 28-26 pynter i statistikken, og landstræneren fik testet en del, og meget kunne have set pænere ud, hvis holdet ikke var blevet udfordret at et glat halgulv torsdag aften og måtte skære en time af træningen i en gymnasiehal lidt uden for byen.

- I går blev træningen ødelagt, fordi vi ikke kunne stå fast. Gulvet var alt for glat, så alt det, vi skulle have haft testet i spil til to mål med forsvars-/angrebsudskiftninger og så videre, det fik vi ikke prøvet, siger Nikolaj Jacobsen beklagende.

- Men jeg fik meget ud af kampen. Jeg synes faktisk, vi grundlæggende dækker godt op. Alle fire inde i midterforsvaret gør det godt, og så har vi jo Jannick Green, der var retti’, retti’ god.

Kan vi stramme den en anelse?

- Sæt et retti’ mere på!

Man er vel gammel fodboldspiller. Nikolaj Jacobsen sætter en perfekt inderside på kuglen og sender den lige i favnen på Jannick Green. Den greb han også... Foto: Stéphane Pillaud/Ritzau Scanpix

Jannick Green blev klokket for 21 redninger og magtfulde 45 i procent.

- Det gør selvfølgelig, at tingene ser lidt anderledes ud, når vi har en målmand, der står så godt. Vi brænder mange åbne chancer, så selv om Jannick vinder målmandsduellen klart, såeh…

- Men jeg synes også, vi forærer Norge alt for mange bolde. Der er alt for mange fejl. Der er masser af ting at arbejde med endnu, og angrebsmæssigt kan vi også se, at der er lang vej.

Morten Olsen virkede ikke så veloplagt?

- Nej, Morten var ikke god i dag. Men altså… Vi har kun trænet en gang med fuld trup, og torsdag blev ødelagt af gulvet.

Hvad synes du overall?

- Det er jo nogle mærkelige kampe, fordi vi står og kan møde hinanden i en mellemrunde, så vi har ikke åbnet helt op for godteposen endnu.

Hvad har du gemt?

- Det vil jeg ikke sige.

Nej, det ved jeg godt. Men i generelle vendinger…

- Vi har ikke vist alt, og vi glade for, at vi stadig har noget tilbage, siger landstræneren og afslører, at Niklas Landin ikke står fuld kamp på søndag.

- Niklas skal lige spares lidt, så de får hver en halvleg på søndag.

Har han problemer?

- Nej, han skal bare lige have lidt ro.

Jannick Green stod en stor kamp mod Norge og skal også spille en halvleg mod Frankrig, fordi Niklas Landin skal spares. Foto: Stéphane Pillaud/Ritzau Scanpix

Jannick Green er fra Lemvig og sparsommelig med tillægsord. Det skal man vide, når den 31-årige med et skævt smil siger:

- Jeg synes, det var godt!

Du tager jo både straffe, helt frie ind over og andre helt åbne chancer…

- Sådan er det nogle gange, når man lige rammer den. Det var en af de dage, hvor man lige når at røre bolden, og så ryger den på stolpen – og væk. Andre dage går den ind. Jeg er specielt glad for, at jeg får fat i nogle af skuddene ude bagfra, fordi det giver noget sikkerhed til forsvaret.

Det giver dig vel et boost før EM?

- Selvfølgelig gør det det. Det er sgu altid rart at gå ind til en slutrunde med en god fornemmelse, selv om det kun var første skridt i dag. Vi har også lige en kamp mod nogle franskmænd på søndag…

- Men det betyder meget, og det tror jeg, det gør, uanset hvor mange gange man har været med, siger Jannick Green.

