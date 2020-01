Nyt EM-chok: Dansk profil ødelagde sin tå

METZ (Ekstra Bladet): Jannick Green blev den helt store helt. Han stod fantastisk inden pausen og fremragende i anden halvleg, hvor han bl.a. i slutfasen nappede et straffekast fra Magnus Gullerud.

Danmark slog nordmændene, og det er jo en helt god vane. 28-26 efter 15-12 ved pausen i en kamp, hvor nordmændene kæmpede sig op og endog var foran med to i anden halvleg.

Til gengæld giver det panderynker, at multi-funktionelle Magnus Landin måtte forlade banden med en skadet tå kort før pausen.

René Toft forlod VM mod Norge. Fredag vendte forsvarsklippen fra Benfica tilbage til landsholdet mod Norge næsten et helt år efter, han blev vold-tacklet i brædderne af Magnus Gullerud.

Nikolaj Jacobsen har udregnet en daglig dosis på ca. to gange ti minutter pr. kamp til den 35-årige veteran fra Salling, der godt nok selv mener, han sagtens kan klare mere. Men 11 minutter fik René Toft i en første halvleg, hvor Danmark uden at overanstrenge sig slog et lille hul ved 6-3 og holdt den føring halvlegen ud.

René Toft startede også inde efter pausen og viste ved flere lejligheder, at han stadig har ca. 110 kilo bøffer at stå imod med. Der blev tacklet i ti minutter, så håndboldenglene sang – i hvert fald dem fra Danmark…

Det kan holdet ikke mindst takke en forrygende Jannick Green for. Der var ikke meget makværk fra Magdeburg-manden, der plukkede helt frie afslutninger fri over stregen fra Magnus Gullerud og Petter Overby, et par flæk fra Sander Sagosen og krydrede retten ved også lige at nappe et straffekast fra Paris-stjernen.

Jannik Green har flere gange vist, at han er fremragende reserve, hvis Niklas Landin ikke rammer dagen. Mod Norge strålede Green. Foto: Stéphane Pillaud PILLAUD/SPORTISSIMO/Ritzau Scanpix

Jannick Green plukkede 12 bolde alene inden pausen – af 23 forsøg – og han fortsatte med store regninger, om end ikke så mange i anden halvleg, da Norge i en ruf åd sig på lige og endog førte med to ved 20-22. Målmanden fortsatte storspillet efter pausen.

Der er en intern duel om den sidste plads i truppen. Landstræneren har 19 mand afsted og tager kun 16 med i truppen plus to reserver til Sverige. Lasse Andersson var i voldsomt drev, da han fik chancen efter pausen. Det kostede nogle fejl, men Barca-manden leverede også flotte afleveringer og voldsom speed.

Morten Olsen er helt sikker på at komme med, og han leverede ikke sin bedste landskamp hvis man nu skal sige det mildt. Hannover-mandens gearkasse var ikke i overdrive lige denne fredag aften i Metz – det kan så komme i Paris på søndag mod Frankrig, som han sidst var en af de helt store orkesterledere imod, da Danmark smadrede Les Bleus i VM-semifinalen i Hamburg.

Jacob Holm kom også i voldsomt drev efter pausen, mens Michael Damgaard fik plaffet to ind på det kvarter, han fik i første halvleg.

Lasse Svan sad og kukkelurede med sin læderede skulder på pladserne bag det danske mål inden pausen, og Rasmus Lauge er også midlertidigt ukampdygtig med en ugelang lægskade. Det var kendt stof, men så var det til gengæld ildevarslende, at Magnus Landin måtte humpe ud til pausen med sin højre sko i hånden og en fod, der ikke havde det specielt godt.

Fløjspilleren, der i den fase af kampen, passede sit job som back i forsvaret kom til skade, da han hjalp til med at bremse Harald Reinkind i en afslutning. Bulletinerne melder om en skadet tå.

Alle kunne til gengæld ånde lettet op, da Jannick Green var i stand til at rejse sig, efter Sander Sagosen havde løbet ham ned i forbindelse med udligningen til 25-25 tre minutter før slut.

Nikolaj Jacobsen skiftede flittigt ud. Golden League er sidste test før EM i Sverige, og landstræneren ville se forskellige kombinationer af spillere i midterblokken centreret omkring Henrik Møllgaard.

Han fik testet en del, og der kommer flere eksperimenter søndag i Bercy, når Danmark ved Seine-kanten møder Frankrig.

