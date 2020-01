Nyt EM-chok: Dansk stjerne forlod træningen

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Skaderne bliver ved med at hagle ned over Danmark forud for EM-slutrunden.

Bare tre dage før danskernes første kamp ved turneringen, måtte en ny landsholdssholdssspiller tilslutte sig det voksende lazaret.

Michael Damgaard, der brændte banen af mod Frankrig søndag ved Golden League, forlod onsdag formiddag træningen før tid.

Michael Damgaard i smerter ved onsdagens træning. Foto: Lars Poulsen

Den skudstærke bagspiller pådrog sig en skade på venstre hånd og var længe til behandling, inden han måtte forlade hallen ved den åbne træning i Frederiksberg.

Han var væk i nogle minutter, inden han vendte retur med is på hånden, hvorefter han kunne overvære resten af træningen.

Der var plads til smil, da Magdeburg-profilen satte sig i sædet efter endt behandling, og heldigvis for Damgaard og Danmark var det ikke skudarmen, der blev beskadiget.

Omfanget af skaden er endnu uvist, men det må vække bekymring hos landstræner Nikolaj Jacobsen, at hans trup lige nu ser ud til at være forfulgt af uheld kort før første udfordring i Gruppe E, hvor Island venter lørdag aften i Malmø.

Mens Lasse Svan onsdag meddelte, at kampen lørdag bliver uden ham, er det endnu uvidst, hvorvidt Magnus Landin, der som Svan selvtrænede, er i stand til at deltage mod Gudmundur Gudmundssons trupper.

Omvendt var der oprejsning for Rasmus Lauge, der trænede med i en stor del af tiden på halvgulvet på Frederiksberg.

Se også: Dansk landstræner fyret efter fiasko

Se også: Fire dage igen: - Det er bekymrende

Foran stor beslutning: - Det bliver røv og nøgler