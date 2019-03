Nyt forrygende drama: Aalborg skriver historie

Aalborg vandt med hiv og sving pokalfinalen for første gang nogensinde – to forrygende målmænd var imponerende i kampe

BOXEN (Ekstra Bladet): Nyt forrygende pokaldrama i Boxen! Aalborg Håndbold fik langt om længe fingrene i den eftertragtede pokal med en snæver sejr på 28-27 over Skanderborg efter 16-14 til østjyderne ved pausen.

To forrygende målmænd spillede afgørende roller i en kamp, hvor Skanderborgs Kristian Bonefeld i det yderste sekund på mirakuløs vis fik forvandlet en tæt på håbløs og i hvert fald desperat aflevering til en chance – men hans lob blev uden større dikkedarer pareret af aalborgensernes formidable målmand Mikael Aggefors.

Han nåede op på 54 procent efter indskiftningen mod slutningen af første halvleg, så intet under, at kammeraterne styrtede ned mod målet for at hylde keeperen efter triumfen. Aalborg smider forbandelsen efter seks indtog i Final 4 de sidste otte sæsoner. Blot en gang er de nået til finalen, og den blev tabt med eftertryk til hedengangne AG København.

Mikael Aggefors blev fuldt fortjent kåret som årets pokalfighter i en kamp, hvor der var voldsom tænding mellem to trætte mandskaber oven på de strabadserende semifinaler lørdag.

Aalborgs Mark Strandgaard ramte Kristian Bonefeld i ansigtet, da han greb ud efter bolden med et kvarter igen, og fløjen blev – selv om der næppe var nogen ond hensigt involveret – forevist det røde kort og sendt i skammekrogen.

Skanderborg så mest slidte ud fra start. Ikke så underligt. Lørdag måtte holdet først gennem 60 strabadserende minutter i semifinalen mod Århus Håndbold, og inden den affære var slut, var der såmænd løbet ti stressede ekstra-minutter på kontoen, inden de kunne daffe tilbage til Hotel Scandic i Herning og få massage – formentlig i timevis.

Aalborg kom klart bedst fra start i pokalfinalen og førte 5-2, 9-6 og 11-7 efter et kvarter, men så sendte østjyderne Bertram Obling på banen. Den 23-årige keeper trak skodderne for og leverede ikke færre end ni redninger på de følgende 14 skud.

En redningsprocent på 64 er bare… Imponerende! Ja, mere end det – den vinder også håndboldkampe. Han kunne dog ikke holde kadencen i anden halvleg, men en samlet paradeprocent på 48 er altså temmelig langt fra skidt.

Skanderborg forvandlede 7-11 til 11-11 på seks minutter takket være mirakelmandens parader og heftige kontraer, og finalens underdogs gik oven i købet i front 13-12 og førte 16-14 ved pausen. Bertram Obling nåede lige akkurat også at parere en helt fri Mark Strandgaard sekunder før pausevrælet.

Så var der ligesom fyret op til anden halvleg af en mand, der siden ungdomsårene har spillet i klubben. Altid har stået i skyggen af førstevalget Kristoffer Laursen – men på en meget, meget træt søndag forvandlede sig fra reserve til den helt store helt.

Og så forsvinder han oven i købet efter sæsonen til norsk håndbold og en toårig kontrakt i Halden!

Aalborg skaffede sig et hul på to og senere tre scoringer i finalen, men det blev alligevel nervepirrende til slut. Ja, det var det faktisk gennem samtlige 60 minutter.

Aalborg kan nu gå efter the double, efter som holdet med to runder igen af grundspillet fører ligaen og kan gå på jagt efter mere guld.

