Nyt kaos truer: - Det er for farligt

Flere stjernespillere vil helst undlade at spille VM-slutrunden i Egypten, hvor der for første gang skal samles hele 32 nationer

Mikkel Hansen fik fingeren ud

Lige nu tales der i Danmark mest om kvindernes EM i december, hvor Norge har opgivet deres del af værtsskabet, men fra 13.-30. januar spiller mændene VM i Egypten.

For første gang nogensinde er hele 32 nationer med til verdensmesterskaberne, og det giver visse udfordringer, når så mange landshold fra hele verden skal flyves ind.

Nu melder den kroatiske superstjerne Domagoj Duvnjak for første gang ud, at han ikke er meget for at spille med.

- Jeg synes, at det er for farligt, siger Duvnjak i podcasten Kreis Ab.

Duvnjak var hele turneringens MVP ved EM i januar og tilbage i 2013 blev han kåret til verdens bedste spiller.

Duvnjak mener, at det er for farligt at spille VM i Egypten med 32 lande i denne coronatid. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

Også den 31-årige stregspilleren Patrick Wiencek fra det tyske landshold er skeptisk.

- Hvis min personlige mening talte, så ville jeg selvfølgelig ikke spille VM. Der er ikke noget vigtigere end sundhed. Det glemmer nogle mennesker desværre meget hurtigt, siger Wiencek til Kicker.

Han var med til at vinde OL-bronze i 2016 og var også med til VM 2017 og 2019 og EM 2016 og 2018, ligesom han er tredobbelt tysk mester med THW Kiel.

- Det er os, der skal spille, men desværre er vi ikke med i diskussioner omkring, hvorvidt det giver mening at spille eller ej. Efter min mening giver det ikke mening, siger tyskeren.

Wiencek forsøger at stoppe Morten Olsen. Foto: Antonio Bronic/Ritzau Scanpix

Palmarsson i aktion mod Danmark ved EM. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Også FC Barcelonas islandske venstreback Arnar Palmarsson undrer sig.

- Med denne situation i verden forstår jeg ikke, hvorfor alle spillere og folkene omkring skal flyve ind for at spille turneringen. De burde annullere det, siger Palmarsson.

For to uger siden talte Ekstra Bladet med den danske landstræner Nikolaj Jacobsen omkring, om han også helst så VM droppet.

- Lad os nu se, hvordan det udvikler sig. Det må andre mennesker, der beskæftiger sig mere med det end jeg, tage stilling til, sagde Jacobsen dengang.

Nikolaj Jacobsen vil ikke sige, at VM skal aflyses. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

- Du får mig ikke til at sige, at VM ikke skal afholdes. Jeg vil ikke skyde mig selv i foden, og det er ikke min beslutning. Jeg sidder ikke og kigger på tal, og jeg aner ikke, hvor sikkert der er i Egypten, sagde landstræneren.

Danmark er forsvarende verdensmester efter sejren for to år siden på hjemmebane. Til denne vinters VM er vi i indledende fireholds-gruppe med så forskellige nationer som DR Congo, Bahrain og Argentina.

