Nyt nyrestød til franske EM-favoritter

Stjernespiller melder fra forud for EM i håndbold, der begynder om et par uger

Det går bare slet ikke, som Guillaume Gille havde håbet på med kort tid til EM i herrehåndbold.

Lørdag må den franske landstræner erkende, at turneringen i Ungarn bliver uden Luka Karabatic.

- Efter at have pådraget sig en muskelskade i venstre lår, der holdt ham ude af de sidste kampe i 2021, vil Luka Karabatic også misse EM 2022, skriver PSG ifølge TV 2 Sporten på sin hjemmeside.

En kæmpe ørefigen til Frankrig, der som forsvarende OL-guldvinder kommer til Ungarn som favoritter til titlen sammen med Danmarks forsvarende VM-guldvindere.

Havde det bare været ved Karabatic, havde Guillaume Gille nok levet med det. Men det er det ikke.

Nedim Remili og Timothey N'Guessan er også definitivt ude af slutrunden. To markante skikkelser i den franske trup.

Og så er der de otte spillere, der aktuelt er smittet med corona. Heriblandt superstjernen Nikola Karabatic - Lukas bror.

Nu behøver det ikke død og pine at betyde, at de går glip af EM. Men optimalt er det ikke, at de så kort tid inden første kamp 13. januar sidder i isolation. Og da slet ikke fordi Frankrig møder Egypten i to vigtige testkampe 7. og 9. januar.