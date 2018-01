Nyt om Noras nøgenbilleder: De nægter at hjælpe hende

Nora Mørk har været på alles læber de seneste måneder.

Den norske håndboldstjerne fik hacket sin telefon, stjålet sine private nøgenbilleder og de blev senere spredt for alle vinde. Det kom endda frem, at der var spillere på det norske herrelandshold, der havde været i besiddelse af billederne.

Mørk har truet med at stoppe på landsholdet sammen med flere holdkammerater, og hun føler sig svigtet af håndboldforbundet, der har været for langsomme til at komme ud af busken.

I lang tid har der ikke været kontakt mellem parterne.

Nora Mørk har i lang tid været en af de bærende profiler på det norske landshold. Foto: Imago/Aleksandar Djorovic/ All Over Press

Nægtet økonomisk bistand

Mandag tog sagen så endnu et skridt op i systemet, for her afholdt den norske idrætstop åben time, hvor der kunne spørges til aktuelle sager, der havde været oppe i medierne. Og her kom Nora Mørk-sagen selvfølgelig til at dominere.

Generalsekretæren for Det Norske Idrætsforbund, Karen Kvalevåg, afslørede, at de før jul fik en henvendelse fra håndboldstjernen.

- Der var en henvendelse før jul, der også blev behandlet før jul, som handlede om eventuel økonomisk bistand og håndtering af sagen. Det med økonomisk bistand blev desværre afslået. Det har vi ikke mulighed for, lød det.

Man er bange for, at det vil skabe præcedens, men medgiver dog, at det er godt, at Nora Mørk tager den hårde vej for at tage kampen op mod dem, som har krænket hende.

Men nok om de flotte ord. Der var ingen økonomisk hjælp at hente fra den norske idrætstop, der i øvrigt meddelte, at de ikke aktivt var med i sagen, som de mere ser som et anliggende mellem Mørk og håndboldforbundet.

Nora Mørk vandt guld og blev topscorer ved VM i december. Foto: AP

Præsident på fredstogt

Netop de to parter har haft svært ved at finde hinanden. Også i bogstaveligste forstand.

TV2 Norge kan fortælle, at håndboldpræsidenten Kåre Geir Lio har set sig nødsaget til at rejse til Ungarn, hvor Györ-spilleren befinder sig, for at løse konflikten. Han bekræfter selv, at der er kontakt, men vil ikke give et ord mere til medierne for nuværende.

Spillerens far og rådgiver, Morten Mørk, er klar til at redde trådene ud med håndboldspidsen.

- Vi ser positivt på, at der skulle komme et møde. Den videre dialog tager vi med håndboldforbundet, siger han til mediet.

Den 26-årige profils fremtid på landsholdet afgøres op til Norges EM-kvalifikationskamp mod Kroatien, som spilles 21. marts.

