Nyt uheld og ny fødsel: Flere VM-kvaler for Danmark

HERNING (Ekstra Bladet): Danmark stiller kun med 15 og muligvis endda kun 14 mand, når Saudi-Arabien i morgen er modstanderen i Boxen i Herning.

Venstrefløjen, Casper U. Mortensen, slog sit knæ i en landing efter en scoring mod Tunesien lørdag aften. En skanning i dag viste en væskesamling, men heldigvis ikke nogen alvorlig skade.

Dog er væskesamlingen nok til, at han står over i morgen og muligvis også i tirsdagens kamp mod Østrig.

Det fortalte landstræner Nikolaj Jacobsen, da en reduceret trup ankom til træning søndag aften i Boxen.

Her manglede også den langskæggede højre back, Nikolaj Øris. Det har længe været kendt, at hans kone er i lykkelige omstændigheder og har termin i disse dage.

Om Øris er taget hjem på grund af fødslen, må Nikolaj Jacobsen ikke oplyse på grund af de nye persondataregler. Men Øris er ikke skadet.

Landstræneren kunne ikke fortælle, om han regner med at kunne stille med den venstrehåndede back i morgen.

Dukker Øris ikke op, vil Nikolaj Jacobsen kun stille med 14 mand mod en normal trup på 16.

Han har ellers mulighed for i løbet af turneringen at skifte tre mand ud. Han har allerede brugt den ene, da han valgte at sige farvel til en skadet Hans Lindberg og i stedet udtage Johan Hansen.

- Jeg vil ikke bruge en ny udskiftning på dette tidspunkt. Det kan blive en lang turnering, og jeg regner med, at Casper U. hurtigt bliver klar igen. Og så må vi se, hvad der sker med Nikolaj Øris, siger landstræneren.

