Nyt VM-koks: Det var IKKE Mikkel

KAIRO (Ekstra Bladet): Verdens bedste håndboldspiller skal hyldes i aften efter kampen mod Kroatien. Fair nok og på tide, kan man sige, for titlen dækker kalenderåret 2019. Det var dengang, ingen endnu havde hørt om corona.

Det, der derimod vakte en vis opsigt i DHF-lejren, var, at man fra arrangørside orienterede om hædringen og bad Mikkel Hansen om at holde sig klar. Altså… Paris-stjernen har vundet titlen tre gange, men det er altså ikke ham i denne omgang.

- Der måtte jeg jo lige sige hallo og spørge, om vi ikke hellere skulle være enige om, at det trods alt er Niklas Landin, der er blevet kåret, siger sportschef Morten Henriksen med et grin.

Så i aften bliver målmanden langt om længe hyldet for sine præstationer i det år, der for første gang bragte VM-guldet til Danmark.

- Det er efterhånden ved at være et par år siden, siger Niklas Landin.

- Det er lidt specielt at få en pris for 2019 i 2021. Den er jo fra dengang, der var tilskuere i hallerne. Det er jo efterhånden ved at være lang tid siden, siger han og griner.

Niklas Landin fanget i solskin ved poolen foran hotellet søndag, da pressemødet for en gangs skyld var flyttet ud i varmen. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Mikkel Hansen kan bryste sig af mange titler gennem karrieren, men verdens bedste håndboldspiller anno 2019 er altså ikke en af dem. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Nu har I spillet fem kampe. Er I blevet klogere på, hvor I er?

- Ja, det synes jeg. Der kommer bedre og bedre styr på det, folk er mere trygge, Gidsel har jo fået en masse spilletid, og jeg tænker også, at han bliver endnu mere tryg i alle situationer., siger målmanden.

- Så tænker jeg, at det egentlig var fint, vi fik en kamp uden Mikkel for lige at se: Hvem tager ansvar, når han ikke er der, for vi ved jo, at Mikkel nok skal gøre det, når det virkelig gælder.

Hvem så du så tage ansvar?

- Jeg så Mensah, da han kom på banen i anden halvleg, Gidsel kæmper jo i hele kampen og tager det ansvar, han skal tage. Så fik vi også set Jacob Holm og Lasse Andersson på skift, og det var fint at se nogle nye kræfter spille med den viden, at Mikkel ikke kunne blive skiftet ind. Det tror jeg var vigtigt for dem – at de fand’me skulle gøre noget, siger verdens bedste håndboldspiller anno 2019.

