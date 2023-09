Odense gennemprygler aarhusianere i ligapremiere

Konkurrenterne skal tilsyneladende stå tidligt op for at følge med Odense Håndbold i denne sæson.

Fynboerne vandt på hjemmebane med hele 42-19 over Aarhus United i første runde af kvindernes håndboldliga og fik dermed en perfekt start på sæsonen.

Det stod allerede klart tidligt i lørdagens opgør, at der formentlig ville blive tale om en storsejr.

Gæsterne var bagud fra start og blev hurtigt placeret i et dybt hul. 3-0 blev til 8-1, der blev til 14-2, der blev til 18-3, før den endelige pauseføring lød på 20-6.

Meget bedre blev det ikke for Aarhus United efter pausen. Forspringet voksede støt, og det gav den nytilkomne Odense-træner, Ole Gustav Gjekstad, rig mulighed for at rotere.

13 forskellige skytter kom på tavlen for Odense, som i denne sæson skal forsøge at generobre tronen i ligaen, efter at Team Esbjerg satte sig på den i den forgangne sæson.

De to storklubber tørnede sammen i onsdagens Super Cup med en odenseansk sejr til følge.

Også Ikast Håndbold fik lørdag en god start på sæsonen med en sejr på ti mål over Sønderjyske, mens København Håndbold ikke ramte sit topniveau i nederlaget på 24-27 ude mod Skanderborg.