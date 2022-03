Odense Håndbold buldrer videre og vinder grundspillet

Odense Håndbold har sikret sig førstepladsen i kvindernes grundspil med to runder tilbage.

Det står klart efter, at holdet onsdag slog København Håndbold med 31-23 på hjemmebane med blandt andre landsholdsspillerne Mie Højlund og Althea Reinhardt i fremtrædende roller.

Sejren var Odenses 23. i 24 kampe, og med 46 point kan holdet ikke længere hentes af sin nærmeste forfølger, Team Esbjerg, der har 41 point.

København Håndbold, der kæmper for at holde sig i blandt de otte bedste i rækken og dermed booke en plads i slutspillet, kom foran 1-0 i onsdagens opgør.

Men det var også holdets eneste føring. Godt nok stod den 10-10 mod første halvlegs slutning, men Odense viste igen-igen, at holdet har et gear eller to mere end de fleste konkurrenter i ligaen.

Althea Reinhardt med en redningsprocent på næsten 52, mens Mie Højlund var opgørets skarpeste med seks mål på syv forsøg.

Andetsteds førte Line Haugsted med otte scoringer an i Viborg HK's 27-23-sejr i Skanderborg, hvilket rykker de slutspilsklare midtjyder op på tredjepladsen.

Og Horsens tog et stort skridt mod slutspillet med en vigtig 24-22-sejr over Ringkøbing på hjemmebane. Horsens har på syvendepladsen 22 point.

Det samme har København Håndbold på ottendepladsen, mens Aarhus United truer bagfra med sine 20 point før de sidste to spillerunder i grundspillet.