Odense Håndbold buldrer videre

Håndboldkvinderne fra Odense nærmer sig årets semifinaler i Bambusa Kvindeligaen.

Det gør fynboerne efter, at Nykøbing Falster blev slået med 38-21 onsdag aften.

Med sejren lægger fynboerne tre points afstand til andenpladsen i slutspilsgruppen. En plads Viborg satte sig på med holdets storsejr over København onsdag aften.

I Odense var værterne deres gæster overlegne fra begyndelsen af opgøret. Fynboerne scorede kampens første tre mål, og derfra så de sig ikke tilbage.

Det virkede faktisk som om, at Odense scorede på alt, som holdets spillere fik fyret af. Hjemmeholdets effektivitet blev afspejlet i en scoringsprocent på 81.

Efter pausen fortsatte Ayaka Ikehara, Mie Højlund og co. deres nedslagtning af de sagesløse gæster fra Nykøbing Falster.

Den japanske højre fløj var både i bogstavelig og overført betydning flyvende onsdag aften. Japaneren noterede sig for seks scoringer.

I onsdagens anden slutspilskamp kørte Viborgs kvinder over København med 37-25.

Jyderne kom dermed på rette spor igen, efter art holdet i sidste uge snublede mod Nykøbing Falster, som vandt med fem mål.

Thilde Frandsen og Line Haugsted markerede sig som kampens helt store profiler. De to danskere scorede samlet 14 mål mod de københavnske gæster, der ikke på noget tidspunkt var i nærheden af at true hjemmeholdets sejr.

Med onsdagens to point bringer Viborg sig op på andenpladsen i gruppen med tre point, mens Odense nyder tilværelsen som førerhold med seks point.

Viborg må også kigge nedad, hvor jyderne skal forsøge at holde Nykøbing Falster og København bag sig. De to hold har henholdsvis to og nul point efter de to første kampe i slutspillet. Gruppens to bedste hold går i DM-semifinalerne.