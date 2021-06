Odense Håndbold er klar til pokalfinale efter drama

De nykårede danmarksmestre fra Odense Håndbold står over for en god mulighed for at vinde The Double i denne sæson.

Fynboerne måtte dog ud i forlænget spilletid, før Herning-Ikast lørdag blev besejret i semifinalen i Final 4 i pokalturneringen med 30-28.

Dermed skal Odense-spillerne forsøge at sikre det andet trofæ både i sæsonen og i klubbens historie, når de søndag står over for Nykøbing Falster Håndboldklub (NFH) i finalen.

Det er en gentagelse af pokalfinalen fra 2018, hvor NFH løb med pokalen.

Lykkes det Odense at vinde finalen, bliver det første gang i syv år, at et kvindehåndboldhold vinder The Double.

Herning-Ikast kommer derimod ikke til at forsvare pokaltitlen, men spiller i stedet en kamp om bronzemedaljerne mod København Håndbold, der tidligere lørdag blev slået af NFH.

De nykårede danmarksmestre kom bedst fra start, og efter to minutter stod der 3-0 til fynboerne på måltavlen.

Selv om Odense-spillerne virkede til at være et skridt foran hele tiden, så slap Herning-Ikast aldrig holdet af syne og indhentede flere gange tre- og firemålsføringerne.

Da holdene gik i omklædningsrummene efter de første 30 minutter var alt igen helt lige, og hvert hold scorede 12 mål i første halvleg.

Anden halvleg blev en lige affære, men Herning-Ikast havde et lille overtag.

Midtjyderne lykkedes med at holde Odense-profilerne på et tåleligt niveau, og samtidig stod Sabine Englert en stor kamp i Herning-Ikast-målet.

Blandt andet blev den ellers så scoringssikre Lois Abbingh holdt på et enkelt mål på seks forsøg i den ordinære spilletid.

Med 20 minutter tilbage af kampen satte Odense-træner Ulrik Kirkely den danske landsholdskeeper Althea Reinhardt i mål, og det skulle vise sig at blive afgørende.

Landsholdskeeperen stod med en redningsprocent på 52.

Derfor spillede Odense sig igen på omgangshøjde, og så blev der drama til det sidste i den ordinære spilletid.

Med halvandet minut igen scorede Rikke Iversen for Odense til 25-24, men Ingvild Bakkerud, der ellers ikke havde gjort et stort nummer af sig i kampen, udlignede kort efter.

Odense havde mulighed for at score sejrsmålet i et sidste angreb, men smed bolden væk, og i stedet sendte Herning-Ikast en kontra afsted med fem sekunder tilbage.

Reinhardt fandt dog endnu en altafgørende redning frem på Naja Nissens ellers oplagte chance, og så skulle kampen ud i forlænget spilletid.

Her stod Odense forsvaret kompakt. Reinhardt fortsatte storspillet i målet, og Lois Abbingh begyndte at score på sine chancer, og så kunne fynboerne køre sejren hjem til sidst.

