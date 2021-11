Odense Håndbold fortsætter uimodståelig stime af sejre

Odense Håndbold fortsætter sin enegang i kvindernes håndboldliga.

Lørdag eftermiddag vandt fynboerne sin 11. kamp ud af 11 mulige, da de på hjemmebane slog Ajax København med 33-25.

Gæsterne bed ellers udmærket fra sig og fulgte fint med indtil pausefløjtet, hvor stillingen var 14-12 i fynsk favør.

Efter pausen kom der andre boller på suppen, og Lois Abbingh glimtede med sine seks mål fra venstre back og blev kampens topscorer sammen med Sofie Bardrum fra Ajax.

Sejren betyder, at Odense topper ligaen med 22 point. Det er fire flere end Viborg HK, der tidligere lørdag slog København Håndbold med 29-26.

Også Team Esbjerg er på 18 point. Klubben ramlede lørdag sammen med Herning-Ikast i et opgør, der i første halvleg var tæt. Ved pausefløjt var det blot et enkelt mål, der skilte de to hold.

Efter pausen udviklede det sig markant anderledes. Esbjerg fik bedre fat og begyndte stille og roligt at opbygge en føring, som til sidst var på 34-23.

Norske Kristine Breistøl strålede for Esbjerg med seks scoringer fra venstre back, mens Rikke Poulsen i kassen diskede op med en redningsprocent på næsten 50.

Trods nederlaget er Herning-Ikast ikke helt smidt af topstriden. Klubben er på fjerdepladsen med 15 point.

Silkeborg-Voel, der overrasker en smule i denne sæson, er på femtepladsen efter en 33-30-sejr over Randers HK. Aarhus United nedlagde Ringkøbing med 33-25, og Horsens slog Skanderborg med 30-22.