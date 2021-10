Odense Håndbold knuser russere på flot anden halvleg

Odenses håndboldkvinder leverede en overbevisende magtdemonstration ude mod russiske CSKA Moskva i Champions League.

Det endte med en knusende sikker sejr på 28-21 til Odense, som i anden halvleg vandt en periode med ni mål uden russisk modsvar.

Den vilde stime blev afgørende for at tage sejren i en kamp, som ellers længe lå på vippen og så ud til at kunne svinge til hver sin side.

Med sejren har Odense nu otte point efter seks kampe i gruppe B og er fortsat i spil til at ende på en af de to øverste placeringer, hvor kun Györ er stukket af på førstepladsen med 12 point.

Med nederlaget har CSKA Moskva seks point efter fem kampe. Russerne havde kun tabt til Györ inden mødet med fynboerne.

Odense kom godt fra start i kampen og var i teten i det meste af første halvleg.

CSKA Moskva var i de første 30 minutter kun foran en enkelt gang - ved stillingen 6-5.

Fynboerne vendte dog tingene og kom foran med 10-7 og havde chancen for at trække yderligere fra, men russerne hang på og reducerede til 9-10.

Hjemmeholdet gjorde det i starten til et tæt og spændende opgør, og det stod uafgjort flere gange.

Kort før pausen scorede bagspilleren Mia Rej til 14-13 for Odense med sit fjerde mål i første halvleg.

I begyndelsen af anden halvleg gentog kampbilledet sig. Russerne udlignede til både 14-14 og 15-15, inden Odense leverede sin pragtstime.

Med ni ubesvarede mål i træk tog Odense en solid føring på hele 24-15, og derfra var der ikke spænding i kampen.

Odense kan med sejren drømme videre om at ende i top-2, som går direkte til kvartfinalen, mens nummer tre til seks skal spille ottendedelsfinale.