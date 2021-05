Odense Håndbold slår Esbjerg i tæt første DM-semifinale

Odense spillede sig til et fint udgangspunkt, da der tirsdag aften var semifinale i kvindernes håndboldliga.

Fynboerne vandt på hjemmebane med 27-26 over Team Esbjerg. Der spilles bedst af tre kampe, og der er returkamp i Esbjerg på lørdag.

Den er Jesper Jensens tropper tvunget til at vinde, hvis de stadig skal have mulighed for at nå finalen.

Odense spillede generelt bedst, men lavede også langt flere tekniske fejl end Esbjerg, og der var derfor spænding til det sidste, inden Odense kunne juble.

For at gøre ondt værre for Esbjerg blev holdets store profil, Estavana Polman, med 20 minutter tilbage af kampen båret ud i omklædningsrummet, efter at hun kom til skade med knæet.

Hollænderen har siddet ude det meste af sæsonen, efter at hun sidste år pådrog sig en korsbåndsskade.

Gæsterne fra Esbjerg kom bedst fra start, og efter to minutter gjorde Nerea Pena det til 2-0 på straffekast. Der skulle derimod gå godt fem minutter, inden hjemmeholdet kom på tavlen.

Derfra tog det dog fart, og Odense kom på 8-5, inden esbjergenserne igen kom op på siden ved 10-10.

Det var dog Odense, der virkede til at have mest styr på tingene i første halvleg, og det var også hjemmeholdet, der kunne gå til pause foran 14-12.

I anden halvleg fortsatte Odense det fine spil og var undervejs foran med fire mål, men Esbjerg fik bedre styr på spillet og med godt ti minutter tilbage var stillingen på måltavlen igen helt lige.

De to hold fulgtes ad til sidst, hvor Esbjerg havde mulighed for at udligne med seks sekunder tilbage. Vestjyderne fik også bolden i nettet, men efter at have set videobillederne vurderede dommerne, at slutsignalet havde lydt.

I den anden semifinale mødes Herning-Ikast og Viborg. De spiller deres første kamp onsdag.