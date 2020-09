Odense Håndbold sprudler med stor CL-sejr i Rumænien

Odense Håndbold fortsatte den gode indledning på Champions League lørdag i Rumænien.

Her hentede Odense sin anden sejr ud af to mulige i gruppespillet, da Râmnicu Vâlcea på udebane blev slået med hele 30-21.

Dermed har Odense og træner Ulrik Kirkely maksimumpoint i gruppe B efter en kamp, hvor Odense var klart bedst, når koncentrationen var intakt.

Odense slog Borussia Dortmund 32-27 i første gruppekamp og kom da også bragende ud til kampen og var foran 3-0 efter fire minutter.

Lørdag stod forsvaret stærkt, og afslutningerne var sikre, men hjemmeholdet reducerede til 1-3 og fik generelt lov at være med, når Odense slappede af.

Rumænerne reducerede også til 2-3, inden Helena Elver hamrede bolden op i hjørnet til 4-2.

Freja Cohrt var stærk på venstre fløj, og sørgede for 7-4-føring efter et kvarter, inden Rikke Iversen øgede til 8-4.

Herefter blev opgøret rodet fra begge sider med boldtab, misbrugte forsøg og generelt mange fejl, og rumænerne halede ind og kom på 8-9 ved danske Ann Grete Nørgaard.

Det blev også 9-9 og 10-10, og koncentrationen svigtede hos Odense, inden Malene Aambakk fra højre fløj bragte gæsterne foran.

Odense var to spillere i undertal tre minutter før pausen, men så brillerede landsholdskeeper Althea Reinhardt med at redde et straffekast, og hun pillede også efterfølgende et forsøg fra fløjen og spillede en stærk kamp.

Undertallet endte med, at Odense kom foran 13-10, som blev pausestillingen.

Odense var i kontrol efter pausen og udbyggede til 16-10 efter fem minutter, og ved 19-13 efter ti minutter var kursen sat mod anden sejr i gruppespillet.

Det var primært et spørgsmål om, hvor stor sejren skulle blive, og Odense holdt afstand og var foran 22-16 med ti minutter igen.

37-årige Ann Grete Nørgaard, der kom til Râmnicu Vâlcea i en sen alder, reducerede på et straffekast, men rumænerne formåede ikke at hale ind og skabe spænding, og Odense vandt sikkert sin anden gruppekamp.