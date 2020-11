Odense Håndbold taber CL-møde i Moskva

Det lykkedes ikke for Odense Håndbold at få et stort resultat med hjem fra søndagens Champions League-kamp i Rusland.

CSKA Moskva var for stor en mundfuld, og Odense tabte med 23-27.

Dermed ligger det til, at Györi og CSKA snupper de øverste placeringer i gruppe B, som giver direkte adgang til kvartfinalerne.

Odense ligger dog lunt til at slutte mellem nummer tre til seks, der avancerer til det, der svarer til ottendedelsfinalerne.

Györi og CSKA fører gruppen an med henholdsvis 12 og 11 point, mens Odense på tredjepladsen har otte point.

CSKA Moskva var også regnet som favorit i søndagens kamp, men på måltavlen formåede Odense at være med i indledningen. Holdene skiftedes således til at score indtil stillingen 4-4.

Men Odense havde svært ved at følge med i det høje tempo, og med fire mål i træk kom russerne derefter foran med 8-4.

Odense sled for at hænge på, og blandt andet fire mål af Nycke Groot medvirkede til, at CSKA kun førte med 14-11 ved pausen.

I målet havde Odense-keeper Tess Wester blot reddet 2 ud af 14 forsøg, men Althea Reinhardt kom ind og havde en markant større redningsprocent.

Hun bidrog dog mest til at holde Odense inde i kampen, for i den anden ende havde angrebet svært ved at reducere afstanden, som nærmest konstant balancerede mellem tre og fire mål.

En af Reinhardts redninger sørgede for, at Odense midtvejs i anden halvleg angreb for at reducere til 19-21, men chancen blev smidt væk, og i stedet førte CSKA to minutter senere med 24-18, og det lignede en afgørelse.

Odense fik reduceret til 22-26, men det var for sent til at bringe reel spænding ind i kampens slutfase.