Odense Håndbold vinder DM-guld igen

Odense Håndbold er danske mestre for andet år i træk.

Det står klart, efter de tirsdag aften vandt en højdramatisk tredje og afgørende kamp om DM-titlen i kvindernes håndboldliga over Team Esbjerg med 25-24.

Odense Håndbolds kvinder kan for andet år i træk juble over at være danske mestre. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Kampen blev indledt i højt tempo, og det var Odense, der kom bedst ud af starthullerne med to gode redninger af landsholdsmålmanden Althea Reinhardt.

Esbjerg fik dog så godt styr på både offensiv og defensiv, at de midtvejs i første halvleg var foran 7-3 og ovenikøbet havde tvunget Odense ud i en længere scoringspause.

Der skulle således en to-minutters udvisning til Esbjerg til, før Odense fik stoppet en næsten 13 minutter lang scoringspause.

Det ændrede dog ikke på det generelle kampbillede, hvor Esbjerg konstant havde Odense på hælene.

Hård fight fik Odense tilbage i kampen. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

På trods af Esbjergs dominans så lykkedes det alligevel Odense at hente lidt af det tabte i de døende minutter af første halvleg.

En halvleg, som fynboerne kun tabte med tre mål, efter at de ellers havde været bagud med seks.

Esbjergs norske stjerne Henny Reistad førte Esbjerg-dominansen an med hele syv scoringer i en første halvleg, som endte med en pauseføring på 14-11 til vestjyderne.

Esbjergs Henny Reistad var her, dér og alle vegne i første halvleg. Hun sluttede kampen med ti mål. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Forandret Odense-hold

Det var et forandret Odense-hold, som kom ud til anden halvleg, hvor de konstant pustede Esbjerg i nakken.

Efter 49 minutter kom Odense for første gang siden stillingen 3-3 på omgangshøjde med vestjyderne, og det tvang Esbjerg-træner Jesper Jensen ud i en timeout.

Det hjalp dog lige lidt, for få minutter senere var Odense foran, efter Esbjerg spillerne begyndte at lave flere og flere tekniske fejl. Det hjalp heller ikke at stjernen over dem alle, Henny Reistad, måtte en tur ud på bænken for at hvile sig i perioden.

Althea Reinhardt trådte i karakter, og var med til at sikre endnu et mesterskab til Odense. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

De sidste ti minutter blev en intens affære, hvor holdene skiftedes til at lave den ene tekniske fejl efter den anden.

Symptomatisk for Esbjergs anden halvleg så endte det med at være overligger ud, da vestjyderne i de sidste sekunder bankede bolden på træværket.

Anført af Althea Reinhardt i målet og hollandske Dione Housheer med ti mål, kan Odense Håndbold dermed kalde sig danske mestre for andet år i træk.

Landsholdsspiller Mie Højlund med pokalen. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

