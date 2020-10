Odense-kvinder kvaser Aarhus

Håndboldkvinderne fra Odense overtog fredag førstepladsen i landets bedste række.

På hjemmebane kunne cheftræner Ulrik Kirkely se sine spillere tage en sikker sejr over Aarhus United, der blev slået 33-27.

Allerede ved pausen var kampen mere eller mindre afgjort, da stillingen var 19-10 efter de første 30 minutter.

Gæsterne fik lov til at lege med i kampens indledning, hvor June Bøttger efter godt to og et halvt minut gjorde det til 3-0. Men tre minutter senere udlignede Rikke Iversen til 4-4.

Efter ti minutter begyndte de fynske værter at trække fra, da Lois Abbingh på straffekast gjorde det til 7-6 til Odense. Da kampuret rundede 20 minutter førte hjemmeholdet 13-7.

I løbet af anden halvleg nåede den fynske føring op på 11 mål, efter at Sara Hald efter 45 minutter øgede til 28-17 fra stregen.

I slutfasen fik Aarhus-spillerne lov til at pynte på resultatet.

Odense topper ligaen med 18 point for ti kampe. Team Esbjerg og Viborg HK følger efter med henholdsvis 17 og 16 point for ni kampe.