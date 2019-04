Odense leverer flot comeback mod ungarsk storhold

Sort så det ud, da Odense Håndbold var bagud med hele 17-25 hjemme mod Györi i den første af to kvartfinaler i Champions League.

Men Odense-kvinderne leverede et heroisk comeback og endte med at tabe kampen med de mere spiselige cifre 28-29.

Det lykkedes tilmed i slutfasen for Odense at komme foran med 27-26 efter en scoring af stregspilleren Kathrine Heindahl.

Det var første gang siden en 1-0-føring helt i starten af kampen, at Odense var i teten.

Den smalle føring var dog ikke mulig for fynboerne at holde.

Det ungarske storhold svarede på nådesløs vis igen i slutningen af kampen, hvor Odense indkasserede tre mål uden selv at score i en periode på omkring seks minutter.

Györi var foran med 29-27, inden Odenses bagspiller Nadia Offendal reducerede til slutresultatet 28-29 få sekunder før tid.

Dermed er det nu langt mere åbent før returopgøret, end det kunne have været.

Odense var nemlig på hælene i store dele af kampen, hvor ungarerne scorede efter behag.

Med en solid føring på 25-17 lignede det en storsejr til Györi, men ungarerne begyndte at slappe lidt for meget af på grund af den store føring.

Det var med til, at Odense kunne levere et flot comeback i kampen, og fløjen Trine Østergaard udlignede til 25-25 med lidt under ti minutter tilbage af opgøret.

Det var den syvende Odense-scoring i træk uden et modsvar fra Györi, der på det tidspunkt virkede handlingslammede.

Især Odenses Ingvild Bakkerud førte an for hjemmeholdet med regelmæssige scoringer. Hun scorede hele 11 mål og blev kampens topscorer.

Til slut kom der dog et modsvar fra ungarerne, som med den knebne sejr på et enkelt mål fortsat er store favoritter til at gå videre sammenlagt.

