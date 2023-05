Odense rejser sig efter CL-skuffelse og udraderer Aarhus

I weekenden mistede Odense Håndbold muligheden for at nå Champions Leagues Final 4, men onsdag kom fynboerne op på hesten igen.

I det danske slutspil blev Aarhus United tværet ud på halvgulvet i den fynske hovedstad. Odense vandt med 39-25.

Dermed viste Odense-spillerne, at det klare nederlag til ungarske Györ i Champions League-kvartfinalen ikke har taget modet fra dem.

Der var reelt set intet at spille for i onsdagens opgør, for Odense er allerede sikker på førstepladsen i slutspillet og DM-semifinale mod Ikast Håndbold. Men værterne fandt et højt niveau og buldrer videre mod et forsvar af DM-titlen.

Allerede ved pausefløjt var kampen afgjort.

Odense spillede i et højt tempo, og aarhusianerne blev lammet både offensivt og defensivt.

Mathilde Neesgaard, som normalt går forrest for Aarhus, havde svært ved at sætte spillet mod overmagten, som ved pausefløjt var foran med hele 22-13.

Odense er i øjeblikket uden sine måske største profiler, keeper Althea Reinhardt og bagspiller Mie Højlund. Men erstatningerne var fuldgode i onsdagens opgør.

Både Martina Thörn og Freja Hammer tog pænt fra mellem stængerne, mens Tonje Løseth på venstre back gjorde en fin figur i Højlunds fravær.

Odense har vundet alle sine hidtil fem kampe i slutspillet og kan sætte kronen på værket med en sejr over Nykøbing Falster Håndboldklub i den sidste runde.