Odense slår Team Esbjerg i Super Cup'en

Team Esbjergs håndboldkvinder vandt både det danske mesterskab og pokalturneringen i sidste sæson.

Derfor var Odense med på et såkaldt wildcard i onsdagens Super Cup-finale, der stod mellem mester og pokalvinder i en kamp, der åbner den nye sæson.

Det var overraskende Odense, der viste sig som det stærkeste hold i Arena Randers med en sejr på 30-25 over Team Esbjerg.

Odense har forud for den nye sæson fået Ole Gjeksted som ny cheftræner, og en række nye spillere er kommet til klubben, mens flere profiler har forladt fynboerne.

Derfor var det måske ventet, at Odense ville få det svært mod Team Esbjerg, der har holdt fast i stammen på holdet og fortsat har Jesper Jensen som træner.

Men Odense var godt med i første halvleg, hvor det var meget lige mellem de to rivaler. Ingen af de to hold kom foran med mere end to mål i de første 30 minutter.

Annonce:

Hos Odense strålede især bagspilleren Dione Housheer med syv mål og adskillige gode afleveringer i første halvleg, som endte med cifrene 14-14.

I anden halvleg tog Odense taktstokken og var på intet tidspunkt bagud.

Team Esbjerg-spillerne sløsede med bolden og brændte flere store chancer på Odense-keeper Althea Reinhardt, der var kommet ind i anden halvleg og lukkede godt ned i målet.

Reinhardt tog sig godt af de forsøg, der kom fra Team Esbjergs skytter, der blev mere og mere rådvilde og desperate.

Odense kom foran 23-19 og med ti minutter tilbage 24-20. Det lignede en afgørelse på kampen.

Jesper Jensen tog en timeout for anden gang i den hektiske slutfase for at forsøge at ryste op i sine spillere og skabe mere ro på spillet.

Team Esbjerg reducerede med tre scoringer i træk til 23-24 med syv minutter tilbage. Men Odense svarede godt igen og holdt den smalle føring i slutfasen.

Dione Housheer scorede til 26-24 med sit ottende mål, og i den anden ende blev Team Esbjerg ved med at brænde store chancer.

Derfor kunne Odense trække fra til slut og snuppe sæsonens første trofæ.