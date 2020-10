Odense spadserer i pokalsemifinale

Mens Aarhus United klarer sig pænt i ligaen, ramte de aarhusianske håndboldkvinder en regulær offday, da de onsdag skulle forsøge at spille sig blandt de sidste fire i pokalturneringen, Santander Cup.

Og det gør man ikke ustraffet mod stærkt besatte Odense Håndbold, der på udebane i Aarhus Stadionhal tromlede tværs gennem det hjælpeløse hjemmehold og vandt 31-17.

Odense følger dermed efter København og Nykøbing Falster, som tirsdag blev de to første hold i Final 4.

Især før pausen var der klasseforskel, hvilket blev tydeligt illustreret af pausecifrene 19-6 til gæsterne.

De første 30 minutter var en til tider pinlig affære for Aarhus United-spillerne, som lavede et utal af tekniske fejl, sjuskede med afslutningerne og var et solidt stykke under vanlig standard.

Odense-keeper Althea Reinhardt fik kun 12 afslutninger imod sig og reddede halvdelen i en halvleg med overraskende stor forskel på holdene.

Hjemmeholdet var bedre med efter sidebyttet, men det blev 30 minutter uden den store intensitet.

Kampen var afgjort, og for træner Heine Eriksen og hans tropper handlede det mest om at undgå den totale afklapsning.

Senere onsdag spiller Viborg og Herning-Ikast om den sidste plads i Final 4.