Odense tæt på at bremse storhold

Györ har ikke tabt en håndboldkamp siden starten af 2020. Og sådan er det fortsat.

Odenses håndboldkvinder var yderst tæt på at bremse den vilde stime, men holdet smed søndag en føring på 30-25 og spillede uafgjort 32-32 mod det ungarske storhold.

I søndagens Champions League-kamp i Odense var hjemmeholdet i lange perioder stærkest og burde have sendt Györ hjem med et sjældent nederlag.

På tværs af alle turneringer har Györ vundet eller spillet uafgjort i samtlige kampe siden et nederlag til Siofok 22. januar 2020.

Den flotte stime kastede blandt andet en Champions League-titel af sig i sidste sæson, og Györ er også blandt favoritterne i år.

Odense viste dog, at holdet også kan lege med mod de helt store hold.

I første halvleg var det en meget lige kamp, hvor især Odenses Nycke Groot spillede godt og var stærk i kontrafasen.

Györs stjernespiller Eduarda Amorim Taleska fik dog reduceret til 17-18 inden pausen på et frikast, hvor brasilianeren sendte bolden over en skov af Odense-hænder og over i det lange hjørne.

Anne Mette Hansen, som spiller for Györ, var slet ikke i aktion i første halvleg, men den danske bagspiller kom ind i anden halvleg.

Hun var med til at gøre en forskel for Györ i anden halvleg, hvor holdene fulgtes ad frem til stillingen 23-23.

Odense kom foran med hele 30-25, og det begyndte at dufte af en overraskende dansk sejr.

Györ gav dog ikke op, scorede tre gange i træk og reducerede til 28-30.

Odense kom også foran med 32-29, men missede alligevel sejren.

Nervøsiteten bredte sig hos fynboerne i den spændende slutfase, og Györ udnyttede alle chancer og udlignede til 32-32.

Med et minut tilbage på uret havde Odense bolden, men det lykkedes ikke at score.

Med pointdelingen har Odense på en fjerdeplads 13 point efter 11 kampe. Györ topper gruppe B med 17 point efter 10 kampe.

Brest og CSKA har begge 15 point på anden- og tredjepladsen. Brest har spillet 11 kampe, mens CSKA Moskva har spillet 9 kampe.

De to bedste hold går direkte videre til kvartfinalerne, mens nummer tre til seks skal spille playoffkampe om at nå samme stadie.