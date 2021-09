Odense tager endnu en CL-sejr

En uge efter nederlaget til Metz kom Odense Håndbold søndag tilbage på vinderkurs i kvindernes Champions League.

Det fynske hold var rejst til Sverige for at møde Sävehof, og det endte med to point efter en sejr på 37-31.

Odense har nu vundet to ud af tre kampe i Champions League-gruppespillet og har fire point.

De to hold fulgtes ad i første halvleg med svenskerne et skridt eller to foran. Men mod slutningen af de første 30 minutter fandt Odense ind i en god rytme.

Fynboerne tog kontrol over kampen og vendte først 11-13 til 14-13. Det lykkedes derefter at trække en smule fra, så der ved pausen stod 19-16 i dansk favør.

Odense holdt fast i føringen i hele anden halvleg. To gange fik Sävehof reduceret danskernes forspring til to mål, men tættere på kom hjemmeholdet ikke.

Med cirka otte minutter igen gjorde Mia Rej det til 32-27, og så virkede kampen afgjort. Scoringen udløste en svensk timeout, men spilstoppet og den dertil hørende taktiksnak ændrede ikke det store for Sävehof.

Odense var stukket af på måltavlen. Mia Rej endte som Odenses topscorer med otte mål.

Det danske hold skal først i aktion igen i Champions League om tre uger, hvor gruppens tophold, ungarske Györ, kommer til Odense.