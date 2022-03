Odense tager første stik i tæt playoffkamp mod Toft og co.

Alt er åbent i Odense Håndbolds jagt på en plads i Champions Leagues kvartfinaler.

Fynboerne hentede på hjemmebane en spinkel sejr i det første af to playoffopgør mod franske Brest Bretagne. 25-24 lød sejrscifrene, der holder spændingen intakt inden returkampen i Frankrig om en uge.

Den danske ligas tophold kom stærkt igen efter en sløj start på anden halvleg. Og kun en fransk reducering i sidste sekund forhindrede en dansk tomålssejr.

Grunden til sejren blev lagt før pausen, hvor Odense i perioder havde rigtig godt fat og i flere omgange førte med tre mål.

Et aggressivt forsvar gjorde det svært for gæsterne, der blev presset til boldtab og hasarderede afslutninger. Men billedet var forandret efter sidebyttet.

Brest scorede halvlegens første fire mål, og dermed var en fynsk 13-12-føring vendt til 13-16.

Kampen var en direkte duel mellem to danske landsholdskeepere. Men både Odenses Althea Reinhardt og Brests Sandra Toft havde en søndag med blandet succes.

Toft blev pillet ud efter kun én redning på de første 11 skud. Hun blev midlertidig remplaceret af Cléopâtre Darleux, der ikke havde meget mere held med sig, og så måtte den erfarne dansker ind igen i slutfasen.

Reinhardt startede udmærket, men fik en bold i hovedet og måtte overlade målet til Martina Thörn.

Fynboerne fik ny benzin på motoren i kampens sidste fjerdedel, hvor holdet tog initiativet tilbage.

Kort før tid lobbede Maren Aardahl frækt et straffekast hen over hovedet på Toft til 25-23. Men Brest havde tid til et sidste angreb, og det udnyttede Monika Kobylinska til at reducere til slutresultatet.

Returkampen spilles på søndag i Brest. Den samlede vinder af dobbeltopgøret skal i kvartfinalen møde den ungarske storklub Györ.