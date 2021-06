Odense-træner efter drama: Marginalerne var med os

Marginalerne var med Odense Håndbold, da klubben lørdag vandt semifinalen i Final 4-stævnet i kvindernes pokalturnering efter forlænget spilletid med 30-28 over Herning-Ikast.

Det mener Odense-cheftræner Ulrik Kirkely.

- Det er fedt at spille de her tætte kampe. Det er meget marginaler, der afgør det. I dag var det os, der trak det længste strå, siger han.

Odense var tæt på at forære sejren væk i den ordinære spilletid, men i sidste sekund diskede Althea Reinhardt i målet op med en altafgørende redning af et skud fra en ellers helt fri Naja Nissen.

Det betød, at der fortsat stod 25-25 på måltavlen efter de første 60 minutter, og i den forlængede spilletid sørgede landsholdskeeperen og et kompakt Odense-forsvar for at køre sejren i hus.

Reinhardt stod med en redningsprocent på 52, og Kirkely roser indsatsen.

- Det var bestemt en godkendt præstation. Hun havde nogle vigtige redninger - ikke mindst den sidste i ordinær spilletid, siger han.

Reinhardt kom først i aktion, da der var 20 minutter tilbage af den ordinære spilletid. Der afløste hun Tess Wester, der havde mistet momentum i målet.

- Vi har to dygtige målmænd. Althea stoler vi meget på, men vi ved også, at hun har kæmpet med nogle skader, og vi prøver stadig at passe på hende.

- At det kun blev til 20 minutter (i den ordinære spilletid, red.), var jo fordi, at Tess Wester også stod med store redningsprocenter i perioder.

- Jeg ser hende ikke som en joker, jeg skiftede ind. Der er ikke nogen, jeg ser som jokere. Vi har rigtig dygtige spillere, og vi bruger dem i de momenter af kampene, som vi ser som udslagsgivende, siger Kirkely.

Selv er Reinhardt hurtig til at sende roserne videre til sine medspillere.

- Jeg er selvfølgelig tilfreds, men jeg ville ikke kunne gøre det uden forsvaret. Jeg synes, at de arbejdede benhårdt og var gode til at kommunikere, siger hun.

I søndagens pokalfinale venter Nykøbing Falster Håndboldklub, som slog København Håndbold i semifinalen.

Her kan Odense, der sidste lørdag sikrede sig DM-guldet, vinde The Double.

- Det betyder sindssygt meget, at vi har spillet os til den situation, hvor det er muligt, men vi ved også, at intet kommer nemt, og vi skal virkelig præstere 100 procent for at vinde.

- Nykøbing er et godt hold, og vi har det altid svært imod dem, siger Althea Reinhardt.

Pokalfinalen fløjtes i gang søndag klokken 16. Inden da - klokken 13.30 - mødes Herning-Ikast og København Håndbold i en kamp om tredjepladsen.