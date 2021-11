Odense udbygger i toppen

Odense Håndbold satte onsdag Viborg HK til vægs, da de to hold mødtes i et rent topopgør i Bambusa Kvindeligaen.

Kampforløbet var lige indtil 15 minutter før tid. Her satte Odense tempoet op, hvorfor holdet til sidst vandt 29-23.

Med sejren beholder Odense førstepladsen i ligaen med maksimum point efter ti runder. Viborg har fire point færre på andenpladsen.

Det var et opgør, der bølgede frem og tilbage i hele første halvleg.

For Viborg var det Kristina Jørgensen, der stod ud med fem mål i løbet af de første 30 minutter, der endte 12-11 til jyderne.

Opgøret fortsatte med at være tæt langt ind i anden halvleg. Men med et kvarter tilbage satte Odense tempoet op.

For første gang i kampen kom et af holdene foran med mere end et enkelt mål. Med seks scoringer i træk blev det også til en føring på 24-18 med ti minutter igen.

Viborg forsøgte at holde fast, men havde svært ved at følge med, idet hullet var blevet for stort.

Både Esbjergs og Randers' kvinder storsejrede, da de to hold mødte henholdsvis Horsens og Holstebro tidligere onsdag.

Efter en dominerende første halvleg nedlagde Esbjerg det tamme Horsens-hold med hele 34-21, hvilket bringer esbjergenserne på 16 point efter ti runder.

Randers kørte Holstebro over med en 32-22-sejr.

I den nederste halvdel af ligaen mødtes Skanderborg Håndbold og Aarhus United i et lokalopgør.

Også her var det en fornem første halvleg, der sikrede Skanderborg en 26-20-sejr. Det bringer holdet på syv point, mens Aarhus United ligger næstsidst med fem point.

Herning-Ikast forsøgte at holde sig til i toppen af ligaen, men den opgave blev besværliggjort af Silkeborg-Voel.

Kampen var hele vejen igennem tæt og endte til sidst 29-29. Silkeborg-Voels Ann Grete Nørgaard blev kampens mest scorende spiller med otte mål.