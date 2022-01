Odenses vilde stime ødelagt

Odense Håndbolds vanvittige sejrsstime er slut.

Onsdag aften løb de ellers suveræne fynboer ind i sæsonens allerførste pointtab, da de på udebane tabte med 27-31 til Team Esbjerg.

Odense var ellers foran med fire mål ved pausefløjt, men anden halvleg var spækket med fynske fejl, og det slog Esbjerg kapital af.

Særligt Kristine Breistøl var i storform og scorede et hav af mål.

Inden onsdagens kamp havde Odense vundet 14 kampe i træk i ligaen, men den stime er nu slut.

Sejren til Esbjerg betyder, at vestjyderne optimerer deres chancer for at vinde grundspillet. Var det endt med nederlag, havde det set mere end svært ud.

Esbjerg er nu på andenpladsen med 24 point efter 14 kampe. Det er fire færre end Odense, der har spillet 15 kampe.

På papiret var Odense på grund af sin suveræne sæson at regne for favorit, men Esbjerg kom en tand bedre ud af omklædningsrummet end fynboerne.

Det var godt nok meget lige i kampens indledning, men hvis der var et hold, der var i front, var det Esbjerg.

Det varede dog ikke længe, før Odense fandt nøglen til Esbjergs forsvar, som ikke formåede at holde et tempo, der var højt nok til at modstå det fynske pres.

Odense vendte 6-9 til en føring på 11-9 og kort efter 12-10. Det var Esbjerg-træner Jesper Jensen ikke tilfreds med, så han uddelte skældud i en timeout. Det hjalp dog ikke alverden. Odense førte 17-13 ved pausen.

Efter pausen halede Esbjerg ind igen. Særligt Kristine Breistøl og Marit Frafjord gik forrest med gode aktioner og flere scoringer i halvlegens indledning.

Godt halvvejs i halvlegen var de to hold helt lige ved stillingen 24-24, og efter 49 minutter bragte Henny Reistad Esbjerg i front med 25-24.

Den vestjyske føring var langtfra ufortjent. Odense vadede i tekniske fejl efter pausen. Det var Esbjerg-spillerne dygtige til at drage fordel af, og hurtigt voksede føringen til fire mål, som den også sluttede på.